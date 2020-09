Ballando con le stelle, Elisa Isoardi balla da sola: arriva il commento inaspettato di Raimondo Todaro dopo la bellissima performance.

La seconda puntata di Ballando con le Stelle ha avuto luogo ieri sera, sabato 26 settembre, e a grande sorpresa Elisa Isoardi ha ballato da sola, non senza ricevere un commento inaspettato del suo maestro Raimondo Todaro. La diretta andata in onda è stata ricca di emozioni, e i colpi di scena non sono di certo mancati. La bellissima conduttrice Elisa Isoardi, concorrente in gara insieme a Todaro è stata costretta a ballare da sola, infatti, il suo maestro di danza era assente. Dopo la prima puntata in cui la coppia ha dimostrato tutto il talento e l’impegno delle settimane precedenti, riuscendo a conquistare con la loro prova il pubblico, sono arrivati diversi imprevisti. Come sappiamo, il maestro di danza Raimondo è stato operato d’urgenza all’appendicite. Elisa ha comunque deciso di non arrendersi, e di ballare da sola, senza farsi affiancare da un altro ballerino. Nei giorni scorsi è stata aiutata a Ballando con le stelle da Sara Di Vaira e Stefano Oradei. L’ex conduttrice de La prova del cuoco è riuscita a dare il meglio, è arrivata sul palco piena di energie e ha dimostrato che oltre a possedere un’immensa bellezza e un intenso fascino, di essere anche molto talentuosa. Durante la performance, a seguirla proprio Raimondo Todaro, in collegamento sullo schermo e non ha potuto certo non dire la sua. Ma inaspettatamente è arrivato un commento imprevisto che ha sorpreso enormemente tutti. Scopriamo nel dettaglio le parole di Raimondo.

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi da sola: il commento inaspettato di Todaro

Ieri sera, sabato 26 settembre, è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, che vede sfidarsi a ritmo di passi coppie formate da personaggi conosciuti accompagnati da importanti maestri di danza. Purtroppo, un inconveniente ha colpito una delle coppie partecipanti, infatti, Raimondo Todaro nei giorni scorsi è stato operato d’urgenza all’appendicite e ieri non è potuto essere presente. Come abbiamo avuto modo di vedere, Elisa Isoardi ha ballato da sola, seguita proprio dal compagno di ballo che era in collegamento sullo schermo. La donna ha deciso di non farsi accompagnare da nessuno e di ballare un freestyle sulle note della canzone “E dimmi che non vuoi morire” di Patty Pravo. Raimondo dopo l’esibizione ha commentato il talento della sua compagna Elisa.

Infatti, il maestro di ballo non ha potuto non complimentarsi con la donna, anzi, a detta di Raimondo il freestyle di Elisa è stato molto emozionante e l’ha reso pieno di orgoglio. Dal profilo di Ballando con le stelle è spuntato anche un commento inaspettato in basso alla performance della donna che hanno sorpreso tutti i telespettatori: “Il nostro tango è stato così passionale da scombussolarmi dentro, da farmi venire l’appendicite”, parole queste di Todaro, che oltre ad essere intense rivelano anche un velo di genuina ironia. Il noto maestro di ballo dovrebbe ritornare in gara nei prossimi giorni ed Elisa ne sarà certamente felice.

