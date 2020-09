Can Yaman e Ozge Gurel, chiude la serie: brutta notizia per i fan

Brutta notizia per i fan di Can Yaman e Ozge Gurel, la serie che li vede protagonisti chiude: il pubblico è in rivolta

Can Yaman e Ozge Gurel sono due attori turchi, ma nell’ultimo anno sono diventati una delle coppie più amate della televisione italiana. I due, infatti, sono i protagonisti di Daydreamer – Le ali del sogno, serie televisiva in onda in estate su Canale 5. La fiction sarebbe dovuta andare in onda solo nel periodo estivo, ma l’inaspettato successo ha costretto i vertici di Mediaset a mandare in onda la serie televisiva anche nel periodo autunnale. Adesso, però, c’è una brutta notizia per i fan di Can e Ozge.

Can Yaman e Ozge Gurel, brutta notizia per i fan

I fan di Can Yaman e Ozge Gurel purtroppo non possono gioire. La seconda stagione della serie tv turca “Bay Yanlis“, che li vede protagonisti, non si farà. La serie televisiva era stata annunciata qualche giorno fa da Fox Turchia, che aveva mandato in onda un video promo con i protagonisti della serie televisiva. Dietro la scelta della produzione dovrebbero esserci i dati di ascolto della tredicesima puntata, i quali pare siano poco soddisfacenti per il canale turco. La serie è pronta per essere sostituita con le serie tv autunnali.

Curioso di sapere cosa succederà nel prossimo appuntamento di #Daydreamer? Corri subito su Mediaset Play! 😍 pic.twitter.com/WjwPw75kVJ — Mediaset Play (@MediasetPlay) September 26, 2020

I fan della soap, nel frattempo, non sembra abbiano preso bene la notizia. I sostenitori di dei due attori turchi, infatti, pare siano in rivolta. Su Twitter è stato lanciato l’hashtag #SaveBayYanlis, diventato virale nel giro di poche ore e in trend topic sul popolare social network. Il popolo dei social ha lanciato un vero e proprio appello attraverso i social, che non può essere assolutamente ignorato dai vertici della Fox. L’ultima puntata della serie televisiva con protagonista Yaman e Gurel è prevista per il 2 ottobre, ma c’è ancora assoluta incertezza.