Da pochissimo è giunta una notizia inaspettata, Carlo Verdone è stato operato alle anche, come ha dichiarato l’uomo, postando un messaggio sul suo profilo instangram. Verdone è uno degli attori, registi e comici più ammirati in Italia. La sua passione fin da giovanissimo è girare cortometraggi e il suo primo lungometraggio risale al 1980 con ‘Un sacco bello’. La sua carriera inizia con un percorso prettamente comico, per poi rivolgere lo sguardo a storie dall’atmosfera più complicata e seria. Carlo Verdone ha un profondo talento, possiamo dire poliedrico, infatti, come sappiamo, oltre a lavorare come regista e come attore cinematografico, ha portato sul palco anche spettacoli teatrali, ma non solo. L’attore è anche uno scrittore, e ha girato negli anni documentari insieme al fratello, uno dei più importanti, sicuramente quello di Alberto Sordi. Un vero e proprio successo il suo, e certamente non poteva essere diversamente, dato che l’uomo possiede doti ineccepibili. L’artista è molto riservato, ma a Domenica In ha raccontato di aver sofferto di depressione, per un doloroso lutto, parole che hanno colpito i telespettatori. Da pochissimo però è giunta una notizia che ha messo in apprensione i fan, infatti, Carlo Verdone ha raccontato tramite il suo profilo instangram di essere stato operato “Non riuscivo più a camminare”, ha scritto l’attore. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Carlo Verdone ha così svelato un problema di salute che da tempo incombeva sul suo corpo, rimasto celato fino a poche ore fa. L’attore ha raccontato di soffrire da sette anni di un disturbo che gli ha reso la vita impossibile, sette lunghi anni di insopportabile dolore alle anche per le cartilagini scomparse, Verdone ha scritto di essersi finalmente deciso a subire questa importante operazione dato che non riusciva più a camminare : “Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, ho deciso di operarmi, non ero più in grado di camminare. Oggi, un piccolo miracolo! Parole queste che rendono l’idea di quanto sia stato difficile per Verdone sopportare per tanti anni tale problema. Dal post pubblicato sembra che Carlo Verdone stia meglio, l’uomo ha ricevuto tantissimi messaggi di pronta guarigione, e non poteva non essere così, dato che è tanto amato e apprezzato.

