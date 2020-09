Emma Marrone è stata ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In oggi 27 settembre 2020: ecco le parole della famosa cantante.

E’ una delle star del momento: Emma Marrone dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi è diventata una delle cantanti più affermate in Italia. Ad oggi è anche un famoso personaggio televisivo: sta conquistando tutto il pubblico di Sky in qualità di giudice di X Factor. E’ stata oggi 27 settembre ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. Ha parlato di sé, di come ha vissuto la quarantena e della malattia di cui ha sofferto. La cantante è stata costretta a fermarsi l’anno scorso per via di un’operazione: ha staccato la spina per un po’, ma è riuscita a superare il suo problema di salute con il sorriso. Oggi è ancora più forte di prima: sentite le sue parole a Domenica In.

Domenica In, Emma: “Ho detto la verità perché ho rispetto della mia persona”, la confessione

Emma Marrone è stata oggi, 27 settembre, ospite di Mara Venier, nel salotto di Domenica In. La famosa cantante e giudice di X Factor ha raccontato di sé, della sua carriera e di come ha vissuto la quarantena durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.

“Durante la prima settimana di lockdown non riuscivo a dormire. Poi ho cominciato a darmi da fare e ho ripreso la mia vita. Avrei voluto passare la quarantena con i miei genitori, ma per dare il buon esempio ho preferito restare a Roma” ha raccontato alla conduttrice di Rai Uno ed al pubblico a casa. Durante la quarantena si è data da fare per offrire intrattenimento ai suoi fan. Durante il duro periodo che ha dovuto affrontare per curarsi da un problema di salute, non ha mai smesso di rendere partecipi i suoi fan. Li ha sempre aggiornati sulle sue condizioni ed è per questo che Mara si è complimentata. “Perché nasconderlo? Ho voluto raccontare tutto per non lasciare che strumentalizzassero la mia persona. Ho detto la verità perché ho rispetto della mia persona, ma ho rispetto anche dei miei fan, che magari stavano risparmiando soldi per venire da me” ha replicato Emma.