Domenica In, Mara Venier videochiama a sorpresa Elisa Isoardi in diretta e la becca proprio così: momento imperdibile in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di Domenica In sta regalando dei momenti davvero imperdibili. Emozioni, risate e divertimento la fanno sempre da padrone nel programma condotto da Mara Venier, che anche oggi sta dando vita a siparietti unici con i suoi ospiti in studio e non solo. Poco fa la conduttrice ha accolto in studio alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle, per poter commentare con loro la puntata andata in onda ieri sera. Si è parlato, chiaramente, della pesante lite tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che se ne sono dette davvero di tutti i colori, ma si è parlato poi anche di Raimondo Todaro, che non è stato presente ieri in studio dopo l’intervento di appendicite che ha subito nei giorni scorsi. Ieri, infatti, Elisa Isoardi ha ballato da sola mentre Todaro la guardava in videochiamata, dando prova di grande forza e bravura, come sottolineato anche dal suo maestro in diretta. Mentre in studio si parlava della Isoardi, Mara Venier ha pensato bene di farle una videochiamata a sorpresa e l’ha beccata in un momento molto ‘particolare’: ecco cosa stava facendo Elisa.

Durante la puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha deciso di fare una videochiamata a sorpresa a Elisa Isoardi mentre in studio si commentava la performance di ieri sera della conduttrice a Ballando con le Stelle. La Venier ha fatto un’improvvisata alla Isoardi, provando a videochiamarla su WhatsApp. Dopo un’iniziale esitazione, Elisa ha risposto al telefono, mostrando di essere stata ‘beccata’ in un momento davvero particolare. La conduttrice, infatti, era appena uscita dalla doccia ed era coperta solo da un asciugamano che le cingeva il busto. Il momento è stato davvero imperdibile e ha provocato l’ilarità e le risate di tutti i presenti in studio, che hanno sottolineato la bellezza e la sensualità della Isoardi, la quale si è prestata con piacere al gioco.

Dopo un saluto veloce alla Isoardi, Mara Venier ha chiamato anche suo marito: “Mi stai guardando amore?”, ha chiesto la conduttrice, ‘preoccupata’ che suo marito potesse aver cambiato canale per seguire lo sport. Lui, però, l’ha tranquillizzata, assicurandole che la stava guardando e ha approfittato per salutare tutti gli ospiti in studio. Avete visto anche voi questi imperdibili siparietti in diretta?