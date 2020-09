Domenica In, “Volevo una preghierina per il nostro Raimondo Todaro”: cos’è successo al ballerino, le parole inaspettate di Guillermo Mariotto.

La puntata di oggi di Domenica In sta regalando, come sempre, risate, emozioni e momenti imperdibili. Il programma condotto da Mara Venier è tornato in tv dopo l’estate e sta riscuotendo ancora una volta grande successo in termini di ascolti e seguito. La puntata è cominciata con l’intervista ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale per presentare la terza stagione de ‘L’Allieva’, dopodiché Mara ha accolto in studio alcuni protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’, che hanno parlato della puntata di ieri sera. Non è mancato un riferimento alla furiosa lite tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mastronardi, che sono entrambi presenti in studio. Le due donne hanno deciso di darsi una ‘tregua’ per poter andare avanti con la puntata. Poi si è passati a parlare degli altri protagonisti, in particolare di Raimondo Todaro, che è stato assente ieri dopo l’intervento di appendicite a cui è stato sottoposto. “Vorrei chiedere una preghierina per il nostro Edoardo”, ha detto improvvisamente Guillermo Mariotto, che ha fatto preoccupare tutti, spiegando poi il motivo delle sue parole: ecco cos’è successo al ballerino.

Durante la puntata odierna di Domenica In si è parlato anche di Ballando con le Stelle, che è andato in onda ieri sera in diretta. Elisa Isoardi ha ballato da sola, vista l’assenza del suo maestro Raimondo Todaro, che è stato recentemente operato di appendicite. Ma se tutti pensavano di poterlo presto rivedere in pista accanto alla ‘sua’ Elisa, poco fa Guillermo Mariotto ha spiegato a Domenica In che non è detto che Todaro possa tornare presto a ballare: “Vi chiedo una preghierina per il nostro Raimondo, perché la cosa non è stata così semplice e non è detto che ci sia. Stanno valutando, perché ci sono state delle complicazioni durante l’intervento”. A queste parole Mara Venier e tutti i presenti in studio si sono preoccupati parecchio. Mariotto ha però spiegato che l’intervento di appendicite a cui è stato sottoposto Todaro non è stato semplice, tanto che è durato ben 2 ore, e per questo motivo non è detto che il ballerino possa tornare presto in pista.

La notizia ha lasciato tutti di stucco e chiaramente non sono mancati messaggi di auguri di pronta guarigione al ballerino.