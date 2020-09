E’ la figlia di un personaggio amatissimo dal pubblico: qui, però, era solo una bambina, l’avete riconosciuta? Ecco di chi si tratta, non lo immaginereste mai.

Capita spesso che i personaggi del mondo dello spettacolo mostrino i propri figli al pubblico e che questi ultimi, a volte, diventino a loro volta famosi e popolari, proprio come i loro genitori. E’ il caso, ad esempio, della splendida bambina nella foto. Qui era solo una dolcissima piccolina dai capelli biondi e gli occhi castani, ma oggi è una donna forte e sensibile allo stesso tempo, come ha dimostrato nelle sue numerose apparizioni televisive. Probabilmente non avrete capito di chi si tratta, perché di certo negli anni è cambiata parecchio. Quello che possiamo dirvi è che sua madre è una donna altrettanto forte e senza peli sulla lingua. E’ un personaggio molto amato dal pubblico e in questo periodo è una delle maggiori protagoniste del Grande Fratello Vip. Avete capito di chi stiamo parlando? Ma soprattutto, chi è la bambina nella foto?

E’ la figlia di un amatissimo personaggio tv, ma qui era solo una bambina: l’avete riconosciuta?

La bambina ritratta in questa vecchia fotografia è la figlia di un personaggio amatissimo dal pubblico, che in queste settimane sta facendo molto parlare di sé per la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Avete capito bene, stiamo parlando di lei, la contessa Patrizia De Blanck, protagonista indiscussa della quinta edizione del GF Vip appena cominciata. La sua ‘verve’ e il suo carattere senza peli sulla lingua stanno facendo divertire il pubblico da casa e anche Alfonso Signorini, che l’ha definita ‘un uragano’. E’ chiaro, a questo punto, che la bimba nella foto sia la figlia di Patrizia, Giada De Blanck . In questo scatto, che ha pubblicato qualche tempo fa sul suo profilo Instagram, la ‘contessina’ era solo una bimba pronta a soffiare le candeline sulla sua torta di compleanno. Oggi è una donna forte, che ha avuto un periodo di forte esposizione televisiva, arrivando anche seconda alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, alle spalle di Walter Nudo. Non solo però, perché Giada ha lavorato anche come modella, sfilando per alcuni stilisti di fama internazionale come Renato Balestra, e ha partecipato anche a Miss Italia.

Oggi Giada De Blanck è molto lontana dai riflettori e si è dedicata ad altre attività, come l’organizzazione di eventi. Chissà se ora tornerà in tv per fare una sorpresa a sua madre Patrizia, che si trova attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Voi che dite?