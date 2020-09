GF Vip, ‘brutto incidente’ per Franceska Pepe nella casa più spiata d’Italia: la modella rischia di farsi davvero molto male, cos’è successo.

Sta per concludersi questa seconda settimana trascorsa all’interno della casa del GF Vip. E, come ogni weekend che si rispetti, è stata organizzata una serata davvero pazzesca all’interno della casa più spiata d’Italia. All’insegna della buona musica, del cibo, del vino e, soprattutto, di sano e puro divertimento, i coinquilini hanno trascorso una piacevolissima serata tra risate e balletti davvero da urlo. Non sono mancati, però, momenti di vera e propria tensione o, per meglio dire, di preoccupazione. Proprio mentre si divertiva con tutti i suoi compagni di viaggio di questa quinta edizione del GF Vip, Franceska Pepe è stata protagonista di un ‘brutto incidente’. Fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave. Sarebbe potuto accadere, però. Ma bando alle ciance e scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, incidente per Franceska Pepe: cos’è accaduto

Stava procedendo tutta alla grande quando improvvisamente, all’interno della casa del GF Vip, Franceska Pepe è stata la protagonista di un ‘brutto incidente’. Per il sabato sera, come dicevamo precedentemente, gli autori del reality hanno organizzato una splendida festa per tutti i concorrenti del programma. E così, tra balli, cibo, vino e tante risate, gli inquilini hanno trascorso una serata completamente diversi dal solito. Tutti si divertono e ballano spensieratamente, c’è da ammetterlo. Compresa Franceska Pepe, che, lo sappiamo benissimo, non viene da una settimana molto facile. Eppure, per questa serata ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di divertirsi con tutti i suoi compagni di viaggio. Divertendosi, però, rischia davvero di farsi molto male. Come mostrato da un video caricato sul sito ufficiale del programma, si vede chiaramente l’incidente da cui è stata colta la Pepe. Cos’è successo esattamente? Nulla di grave, fortunatamente. Fatto sta che, mentre stava camminando sui cuscini presenti all’interno del salotto, uno di essi si è completamente ribaltato. Determinando, quindi, la caduta della giovanissima modella.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, sembrerebbe che si siano verificati degli attimi di preoccupazione nella casa del GF Vip per Franceka Pepe. La modella è caduta e, grazie ai cuscini e al tappeto, ha evitato seriamente di farsi del male.