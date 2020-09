GF Vip, scoppia una lite furiosa a tavola: “Bugiarda!”, volano parole durissime nella Casa più spiata della tv.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo e, nella Casa più spiata della tv, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E, a quanto pare, anche le discussioni! Qualche ora fa, mentre erano seduti tutti a tavola, è scoppiata una vera e propria lite, con protagonista una delle concorrenti più discusse di questa edizione: Franceska Pepe. La modella ha discusso più di una volta con più di un compagno di avventura. In particolare, è con Tommaso Zorzi che sembra non andare proprio d’accordo. Ma la lite di poco fa ha visto protagoniste due donne. Stavolta, Franceska ha fatto perdere la pazienza a Stefania Orlando, che non ha risparmiato parole dure per la sua coinquilina. Scopriamo cosa è successo a tavola.

GF Vip, lite furiosa a tavola: “Bugiarda!”, volano parole durissime tra Stefania Orlando e Franceska Pepe

Una nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip. E, ancora una volta, una delle protagoniste è Franceska Pepe. Lo scontro, molto duro, è avvenuto in cucina, con Stefania Orlando. Il motivo? Un kiwi. Proprio così: la modella ha accusato Stefania di aver portato il frutto in camera, lasciandolo marcire. Un’accusa che la Orlando non ha accettato di buon grado, attaccando a sua volta la sua coinquilina, che ha definito provocatrice Ecco una breve sintesi dell’accaduto:

Eh si, ve lo avevamo detto! La discussione è stata davvero accesa. “Bugiarda, bugiarda, bugiarda!”, ha ripetuto Stefania, citando anche Vittorio Sgarbi, con cui Franceska avrebbe avuto un presunto flirt. “Non venire a litigare con me, ci perdi! Stai calma e porta rispetto!”, incalza la Orlando, alzando i toni. “Stai facendo una brutta figura”, replica Franceska, ribadendo che il kiwi era in camera e di averlo trovato mentre puliva. Ma la Orlando non sembra affatto placarsi: “Una ragazzina mi deve dire che rubo il cibo!”

Insomma, una lite davvero fortissima, quella scoppiata tra Stefania e Franceska. Le due riusciranno a chiarirsi nelle prossime ore, o è appena nata una nuova ‘rivalità’ in casa? Non ci resta che attendere le prossime novità, direttamente dalla casa più spiata della tv! E voi, che idea vi siete fatti sulla discussione? Da che parte state?