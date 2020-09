Ilary Blasi riprende Francesco Totti in quel momento: ‘beccato’ proprio così

In queste sue ultime Instagram Stories, Ilary Blasi riprende Francesco Totti proprio in quel momento: è stato beccato proprio così.

Continuano alla grande i divertenti siparietti che, spesso e volentieri, Ilary Blasi e Francesco Totti condividono sui loro rispettivi canali social. L’ultimo, ad esempio, è stata condiviso, qualche ora fa, dall’ex letterina di Passaparola. Sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori con tutto quelle che le succede durante le sue giornate, pochissime ore fa, la conduttrice televisiva ha voluto condividere con i suoi ammiratori come ha trascorso il Sabato pomeriggio. E così, dopo aver rivelato di essere un’appassionata di Verissimo, la romana è passata a riprendere suo marito in un’altra stanza della loro casa. Sapete com’è stato beccato l’ex campione giallorosso dalla sua bellissima moglie? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ilary Blasi ‘becca’ Francesco Totti proprio così: cosa stava facendo

L’amore che lega Ilary Blasi e Francesco Totti, diciamoci la verità, è uno di quelli che capita una sola volta nella vita. Sposati da tantissimi anni e genitori di tre splendidi figli, la coppia più amata ed apprezzata del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, anche una delle più seguite sui social. Sui loro rispettivi canali social, infatti, non soltanto entrambi contano un numero di followers davvero spropositati, ma sono anche soliti condividere con i loro sostenitori tutto ciò che succede durante le loro giornate casalinghe e lavorative. Lo ha fatto, ad esempio, qualche ora fa, l’ex letterina di Passaparola. Che, durante un Sabato pomeriggio autunnale, ha deciso di svelare ai suoi ammiratori come ha trascorso questa giornata. Dapprima, come dicevamo precedentemente, si riprende, molto probabilmente, nella sua stanza e mostra il programma che sta seguendo in tv, ovvero Verissimo. In seguito, passa in un’altra stanza della sua casa e riprende suo marito. Ecco, sapete cosa sta facendo Francesco Totti?

È proprio così che Ilaru Blasi riprende Francesco Totti: steso sul divano, intento a parlare al telefono, con la coperta sulle gambe, date le temperatura autunnali, e Donna Paola che, accucciolata sulle sue gambe, dorme beatamente.

