Barbara D’Urso parla di sua mamma con la voce rotta dal pianto: durante Live non è la D’Urso la conduttrice non riesce a trattenersi.

E’ in onda questa sera una nuova puntata di Live Non è la D’Urso: tra gli ospiti in studio la figlia di Roberta Ragusa, Alessia Logli. La giovane ha commentato il presunto omicidio di sua mamma, per cui attualmente il papà e marito della donna è in carcere. “Ho avuto mille pensieri, se sapessi cosa è successo sarei già da mia madre. Ero molto legata a lei e spero sia ancora viva” sono state le parole della giovane 19enne. “Finché non avrò la prova concreta del fatto che lei è morta crederò sempre nel mio cuore che lei è viva e che possa tornare un giorno da me” ha confessato Alessia. Sono state queste parole a far commuovere Barbara D’Urso che con la voce rotta dal pianto ha parlato di sua mamma che non c’è più. Ecco cosa è successo in diretta.

Barbara D’Urso ha ospitato questa sera Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 da San Giuliano. La giovane 19enne ha parlato di quanto accaduto e cosa si augura: Alessia spera che sua mamma sia ancora viva. Ai microfoni di Canale 5 ha confessato che finchè non avrà la prova concreta del fatto che sia morta, crederà sempre che lei sia ancora in vita: “Crederò sempre nel mio cuore che lei è viva e che possa tornare un giorno da me”. Barbara D’Urso con la voce rotta dal pianto ha confessato che nonostante siano passati tanti anni dalla scomparsa di sua mamma, lei ci parla tutt’oggi. “Sono passati tanti anni, io parlo con la mia mamma” sono le parole della conduttrice. Barbara D’Urso visibilmente scossa, ha parlato con la voce rotta dal pianto.