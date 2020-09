Spezia Sassuolo, diretta streaming tv: formazioni e dove vedere la seconda giornata di Serie A in programma domenica 27 settembre alle ore 12.30.

Il neopromosso Spezia di mister Vincenzo Italiano è pronto a scendere in campo per la seconda giornata di campionato. Domenica 27 settembre affronterà in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Per gli aquilotti si tratta del debutto in Serie A essendo stata rinviata la loro prima contro l’Udinese. Gli emiliani invece nella prima giornata hanno pareggiato contro il Cagliari conquistando così un solo punto. Primo confronto in assoluto in Serie A tra le due squadre che sono pronte a scendere in campo alle 12.30. Come terminerà la gara?

Spezia Sassuolo, diretta streaming tv: formazioni e dove vederla

Spezia-Sassuolo potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico. L’appuntamento è alle 12.30 del 27 settembre 2020 e vi consigliamo di restare connessi al canale anche nel post partita dove ci saranno tantissimi contenuti esclusivi, interviste e dettagli sul match! L’incontro è possibile guardarlo anche su Sky: i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno usufruire del servizio DAZN1 e guardare il match sul canale 209 del decoder Sky. I clienti DAZN avranno anche la possibilità di vedere Spezia-Sassuolo in diretta streaming sul loro computer o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Spezia-Sassuolo, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Dell’Orco, Sala; Bartolomei, Ricci, Mora; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

