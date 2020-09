Tu si que Vales, Elisabetta si commuove in studio: la sua storia è da brividi

Appena terminata la sua esibizione a Tu si que Vales, Elisabetta non ha affatto trattenuto le sue lacrime: la storia è da brividi.

Proprio ieri sera, Sabato 26 Settembre, è andata in onda una nuova ed imperdibile puntata di Tu si que Vales. Ricca di veri e propri colpi di scena, di momenti divertenti e, soprattutto, di altissima tensione, lo show del Sabato sera ha regalato, ancora una volta, delle ore di totale divertimento e risate. Certo, non sono affatto mancato le emozioni e le lacrime. È il caso, ad esempio, di Elisabetta. Che, appena terminata la sua esibizione sul palco di Tu si que Vales, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. E così, dinanzi ai quattro giudici, i tre conduttori e la bellissima Sabrina Ferilli, la donna, che si è esibita sulle note di ‘Donna’, si è letteralmente emozionata. Destando, tra l’altro, lo stupore in primis di Maria De Filippi. Che, appena terminata l’esibizione, le ha chiesto il motivo delle sue lacrime. Inevitabile, quindi, la reazione della donna. Che, immediatamente, ha soddisfatto la richiesta della padrona di casa raccontando una storia, anzi la sua storia, davvero da brividi. Ecco le parole di Elisabetta sul palco di Tu si que Vales.

Tu si que Vales, Elisabetta si commuove dopo la sua esibizione: cos’è successo

Appena terminata la sua esibizione a Tu si que Vales, come dicevamo precedentemente, Elisabetta non ha potuto affatto trattenere le sue lacrime sul palco. Era da poco terminata l’esibizione di Belen Rodriguez e Vito Scavo quando a fare il suo ingresso in studio è una giovanissima donna che, sulle note di ‘Donna’, canzone di Enzo Gragnaniello e cantata da Mia Martini, ha regalato dei momenti davvero magici. La performance, nonostante un piccolo momento di ‘defaiance’ iniziale, è stata davvero eccellente e, soprattutto, super emozionante. E lo è stato, badate bene, principalmente per lei. Tanto che, appena terminato di cantare, non ha potuto fare a meno di piangere. Una reazione, da come si può chiaramente comprendere, davvero inaspettata. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti interdetti. Compresa Maria De Filippi. Che, come dicevamo precedentemente, ha immediatamente chiesto al talento cosa fosse successo. La reazione di Elisabetta, badate bene, non si è affatto fatta attendere. Alla richiesta della padrona di casa di sapere il motivo delle sue lacrime, Elisabetta ha raccontato di essere particolarmente emozionata perché la canzone appena cantata parla di donne violate e maltrattate e, purtroppo, lei è una di esse.

L’esibizione di Tu si que Vales di Elisabetta, bisogna ammetterlo, è stata davvero emozionante. Perché, come lei stessa ha dichiarato dinanzi ai quattro giudici, è stata una vera e propria forma di coraggio.