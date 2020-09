Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice è diventata mamma per la prima volta: è nato Nathan.

L’ex corteggiatrice del noto programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta, stiamo parlando proprio di lei, Fabiola Cimminella. Quest’ultima è stata una delle protagoniste del famoso trono di Amedeo Barbato, ma purtroppo per la donna quel percorso non si concluse nel migliore dei modi, infatti, non fu la scelta del tronista. Fabiola ha anche partecipato in qualità di tentatrice a Temptation Island, mettendo in crisi una delle coppie del noto programma. Ma non tutti sanno che la bellissima ex corteggiatrice ha esordito come modella e ballerina nel mondo della televisione. Infatti, ha fatto parte del corpo di ballo del format comico Made In Sud, dimostrando tutto il suo meraviglioso talento. Fabiola Cimminella oltre a possedere doti ineccepibili, è anche di una bellezza fuori dal comune, com’è evidente dalle foto che la donna pubblica sul suo profilo instangram. E proprio sul suo social Fabiola aveva anche annunciato di essere in dolce attesa. Da pochissimo la bellissima notizia, Fabiola e il suo compagno Daniele Muscariello sono diventati genitori. Entriamo nel dettaglio del lieto evento.

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice Fabiola Cimminella è diventata mamma

L’ex corteggiatrice Fabiola Cimminella aveva annunciato tempo fa di essere in dolce attesa, pubblicando una foto insieme al suo compagno Daniele Muscariello, produttore cinematografico e televisivo, e da pochissimo la ballerina ha rivelato di essere diventata mamma! La donna è divenuta nota dopo essere stata una delle protagoniste di Uomini e Donne, programma in cui ha ricoperto le vesti di corteggiatrice. Fabiola è stata anche una delle tentatrici della nota trasmissione Temptation Island, riuscendo a mettere in crisi il rapporto di una delle coppie presenti allora. L’abbiamo vista anche sul palco di Made In Sud, insieme al corpo di ballo dello show comico. Da pochissimo è giunta la notizia tanto attesa, Fabiola Cimminella e il compagno Daniele Muscariello sono finalmente diventati genitori: è nato il piccolo Nathan Marte.

L’annuncio è stato rivelato sui social dalle sorelle della neomamma che hanno condiviso l’immensa gioia con delle storie su instangram, che la stessa ex corteggiatrice ha poi deciso di ricondividere per allietare tutti con la bellissima notizia. Fabiola ha spesso documentato su instangram la sua gravidanza, pubblicando scatti che mostravano chiaramente il suo pancione. Le foto postate hanno sempre avuto grande riscontro, raccogliendo migliaia di like e tantissimi messaggi di auguri. La Cimminella in questi mesi è apparsa raggiante, la sua bellezza è stata illuminata dal suo splendido sorriso, ovviamente dovuto al desiderato arrivo del figlio. Oggi, la notizia tanto attesa, la nascita del piccolo Nathan Marte, un annuncio che ha sorpreso i fan, che fin dal principio si sono mostrati molto felici per la bellissima ballerina. Beh non possiamo che fare i nostri più grandi auguri a Fabiola Cimminella per la nascita del suo meraviglioso bambino!

