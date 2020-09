Uomini e Donne anticipazioni, brutto colpo per Gemma: la dama in lacrime

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, nella scorsa registrazione c’è stato un brutto colpo per Gemma: la dama in lacrime

Nelle ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi quest’anno ha cambiato nuovamente format. Il trono classico e il trono over sono stati accorpati. In studio dunque, insieme ai tronisti e alle troniste, ci sono anche le dame e i cavalieri. Il nuovo format sembrerebbe gradito sia ai giovani che ai telespettatori più anziani. La De Filippi dunque pare abbia trovato il segreto per tenere alti gli ascolti, evitando le ‘montagne russe’ delle scorse edizioni.

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma in lacrime: il motivo

Uno dei protagonisti principali di Uomini e Donne resta Gemma Galgani. La dama del trono over quest’anno si è presentata in studio con un nuovo volto. La torinese, infatti, ha fatto il lifting, generando commenti abbastanza contrastanti. Da una parte c’è chi la apprezza perchè, nonostante l’età, non perde mai il suo spirito giovanile; dall’altra, invece, c’è chi, come Tina Cipollari, la critica aspramente. Gemma, però, sembra non ascoltare le critiche e continua la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La dama torinese, dopo la conoscenza con il giovane Nicola, sta frequentando un altro uomo, Paolo. Nell’ultima registrazione del programma, come raccontano le anticipazioni riportate da ilvicolodellenews, il cavaliere ha deciso di non proseguire la conoscenza con la dama torinese, che ha accusato il colpo. Paolo ha rimarcato l’incompatibilità caratteriale con Gemma, respingendo dunque le avance della dama torinese. La Galgani non avrebbe mascherato il suo disappunto e sarebbe scoppiata a piangere in studio.

Dopo le lacrime in studio, la Galgani sarebbe riuscita a farsene una ragione e addirittura pare che abbia già iniziato un’altra frequentazione. La dama torinese, infatti, starebbe conoscendo un nuovo cavaliere, di nome Biagio.

La speranza è che la Galgani riesca a trovare finalmente l’uomo della sua vita. La dama è uno dei pilastri del programma di Maria De Filippi. Nel corso degli anni ha conosciuto molti cavalieri, ma la storia più importante e quella più amata dal pubblico resta con Giorgio Manetti. Il cavaliere toscano, dopo una lunga conoscenza con la dama torinese, decise di abbandonare il programma. Manetti, ad oggi, resta uno dei cavalieri più famosi del dating show di Maria De Filippi. Nessuno riesce a superare la sua eleganza e la charme. Neanche Gemma sembra trovare uno alla sua altezza.