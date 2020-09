Verona Udinese diretta streaming tv: formazioni e dove vedere il match della seconda giornata di campionato, in programma alle ore 15.

Il Verona di Juric sfida in casa domenica 27 settembre l’Udinese di Luca Gotti: alle ore 15 scenderanno in campo le squadre nel Derby del Triveneto della seconda giornata di Serie A. Gli scaligeri, nonostante il pareggio (0-0) contro la Roma nella prima di campionato, hanno ottenuto i 3 punti a tavoli per l’irregolarità nella distinta giallorossa. I friuliani invece debuttano in campionato con questa gara essendo stata rinviata la loro prima contro lo Spezia. Chi vincerà tra Verona Udinese al Bentegodi di Verona? Sarà una gara da non perdere!

Verona Udinese, diretta streaming tv: formazioni e dove vederla

Verona-Udinese potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico. L’appuntamento è alle 15 di domenica 27 settembre 2020 e vi ricordiamo di restare collegati anche nel post partita per non perdere contenuti esclusivi. L’incontro sarà disponibile anche per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 del decoder Sky). Questa è solo una delle tre gare visibili in esclusiva su Dazn: con Dazn infatti potrai seguire 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT in streaming, live e on demand: abbonati subito!

Verona-Udinese, probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Coulibaly, Ouwejan; Lasagna, Okaka.