Instagram diventa ‘bollente’ con la bellissima Anna Tatangelo che lascia di nuovo a bocca aperta i follower: la scollatura è mozzafiato.

Anna Tatangelo è seguitissima sui social: il suo profilo Instagram conta migliaia e migliaia di follower che non possono fare a meno di restare incantati dagli scatti che la cantante di Sora pubblica frequentemente: un corpo mozzafiato e un fascino che non passano certo inosservato quelli dell’ex compagna di Gigi D’Alessio. Proprio in queste ore, Anna ha condiviso una storia sul suo account Instagram che ha mandato in visibilio i suoi fan grazie anche ad un’inquadratura che mette particolarmente in evidenza la sua bellezza e, diciamolo, anche una scollatura che fa strabuzzare gli occhi.

Anna Tatangelo da ‘bollino rosso’: la scollatura bollente è in primo piano

La splendida Anna non ha certo bisogno di chissà quali vestiti o acconciature per mandare in tilt i social: nella storia condivisa in queste ore, la cantante ha i capelli legati ed indossa un top rosso molto semplice ma con una scollatura da capogiro. Nel video la Tatangelo si riprende mentre sta lavorando in compagnia di Mixer T, suo nuovo produttore: Anna aveva infatti annunciato, tramite un post su Instagram pubblicato nei mesi scorsi, un cambio di direzione nel suo percorso musicale e la collaborazione con Mixer T rientra appunto nei grandi cambiamenti che la cantante ha affrontato in questo 2020. Ricorderete infatti che ad inizio dello scorso mese di marzo, lei e Gigi D’Alessio annunciarono la loro separazione. Tornando alla sua professione, sappiamo che la cantante ha inciso quest’estate ‘Guapo‘, brano mixato appunto da Mixer T e cantato in coppia con il rapper napoletano Geolier, qualcosa di totalmente differente dal pop melodico a cui Anna era abituata. In verità anche nel look Anna Tatangelo ha sorpreso tutti quest’anno: qualche tempo si è mostrata in una foto che la ritrae bionda, dopo essere stata mora per anni ed essersi fatta conoscere così dal suo pubblico. Un look sicuramente più ‘aggressivo’, che si addice al nuovo genere musicale in cui Anna si è da poco cimentata.

Un 2020 innovativo quindi per Anna Tatangelo, sia in campo sentimentale che in campo professionale. E noi le auguriamo tanto successo in tutti i suoi nuovi progetti.

