Antonella Clerici, “E’ sempre mezzogiorno”: il ‘riferimento’ ad Elisa Isoardi

Antonella Clerici è finalmente tornata in televisione, su Rai Uno, in diretta dal suo bosco. Un bosco infinitamente bello, verde, puro. Un po’ come lei. La conduttrice ha aperto il programma con alcune dichiarazioni ‘improvvisate’: “Eccomi qua, Avevo preparato un sacco di discorsi, ma mi sono dimenticata tutto, non volevo emozionarmi ma mi sto emozionando. Voi mi conoscete bene, abbiamo condiviso tantissime cose insieme e torno nelle vostre case a mezzogiorno e cercherò di farlo portando un po’ di leggerezza, di educazione… E cominciamo dall’inizio, dal bosco, da questa sigla…”. Spontanea e naturale, come sempre, la Antonellina.

Antonella Clerici ricorda La Prova del Cuoco e manda un messaggio ad Elisa Isoardi

Un messaggio forte e chiaro su quello che è stato il suo passato. Un passato che, come vediamo, riecheggia ancora nel presente. Sì, perché adesso che si trova alla conduzione del suo nuovo programma televisivo ‘E’ sempre mezzogiorno’, c’è un telespettatore che telefona da casa per partecipare ad un gioco in cui ci sono in palio 1000 euro di buoni spesa. In tempi come questi, in cui molte persone hanno perso il lavoro oppure non ricevono stipendio, possiamo dire che il premio sia ottimo. Il telespettatore, Matteo, coglie l’occasione per fare i complimenti ad Antonella Clerici per il suo nuovo programma e non manca di ricordare che la segue da quando conduceva La Prova del Cuoco.

Ecco, in quel momento, Antonella non può fare a meno di spendere qualche parola per il programma a cui sembra ancora molto affezionata: “Ha fatto parte della mia vita. Ci sono ancora molto affezionata, così come alle persone che ne hanno fatto parte. Ma anche alla stessa Elisa Isoardi che l’ha condotto fino all’anno scorso”. Ecco, queste le sue parole per il suo vecchio programma ed anche per la conduttrice che l’ha sostituita.