Nel corso della prima puntata de ‘È sempre Mezzogiorno’, Antonella Clerici ha ricevuto una telefonata davvero inaspettata: cos’è successo.

Dopo esattamente due anni, Antonella Clerici è finalmente ritornata sul piccolo schermo. E così, subito dopo l’appuntamento quotidiano con ‘Storie Italiane’, la bellissima conduttrice televisiva sarà al timone, dal Lunedì al Venerdì, del suo nuovo ed incredibile show. ‘È sempre mezzogiorno’, questo è il titolo del nuovo programma, si appresta, quindi, a prendere il posto del secolare ‘La Prova del Cuoco’. E ad intrattenere il pubblico italiano nelle poche ore che precedono il pranzo. Insomma, un vero e proprio appuntamento imperdibile, da come si può chiaramente comprendere. Come lo è stato, d’altronde, proprio quello andato in onda oggi, Lunedì 28 settembre. La prima puntata, infatti, è stata completamente incredibile. E, soprattutto, ricca di sorprese. Non ci riferiamo, badate bene, al ‘discorso iniziale’ che la colonna portante ha voluto fare appena ritornata sul piccolo schermo, ma anche all’inaspettata telefonata che Antonella Clerici ha ricevuto in diretta televisiva. È proprio nell’istante in cui la conduttrice televisiva ha presentato al suo pubblico un nuovo gioco telefonico che è stata colta letteralmente di sorpresa. Inevitabile, quindi, per lei trattenere l’emozione. Ma a cosa ci riferiamo esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Antonella Clerici, telefonata inaspettata durante ‘È sempre mezzogiorno’: è pazza di gioia

Il suo ritorno in tv è stato davvero molto atteso. È proprio per questo motivo che, nel corso della prima puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici ha ricevuto una telefonata davvero inaspettata. Ebbene si, avete letto proprio bene: la conduttrice televisiva, infatti, non si aspettava affatto che, nel corso della sua diretta, potesse ricevere una sorpresa del genere. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, fino a qualche ora prima di iniziare la trasmissione, la Clerici aveva sentito telefonicamente il protagonista di questa telefonata. E non si aspettava, perciò, una cosa del genere. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice. A chiamarla inaspettatamente ed improvvisamente è stato proprio lui: Carlo Conti. Sappiamo benissimo che tra le due colonne portanti della televisione italiana c’è un ottimo, anzi, uno splendido rapporto. È proprio per questo motivo che, per il suo ritorno in tv, il padrone di casa di ‘Tale e Quale Show’ non poteva non fare presente la sua gioia. E così, dopo aver presentato il suo nuovo gioco, la Clerici ha risposto alla telefonata del buon Conti. Ed è rimasta letteralmente sorpresa ed emozionata quando ha visto che, dall’altra parte della cornetta, c’era uno dei suoi più grandi amici.

Una cosa è certa: Antonella Clerici è rimasta veramente contenta per questa telefonata inaspettata. Voi, invece?