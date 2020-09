Terminata la terza puntata di Live, Barbara D’Urso è stata la protagonista di un vero e proprio triste inconveniente: cos’è successo.

È la vera e propria regina indiscussa di Mediaset, Barbara D’Urso. Al timone di ben tre programmi televisivi di successo, la bellissima conduttrice televisiva si conferma, anno dopo anno, una vera e propria carta vincente per l’azienda Mediaset. Ogni suo programma, lo sappiamo benissimo, conquista dei picchi di share davvero altissimi. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sempre di pari passo con l’informazione, la D’Urso, in ciascun dei suoi show, offre sempre tanto spazio ad argomenti di cronaca, ma anche a quelli di gossip ed intrattenimento. E ne è un esempio lampante la puntata di ieri, Domenica 27 Settembre, di Live-Non è la D’Urso. Proprio nel corso del terzo appuntamento del suo prime time, la conduttrice campana ha offerto una vastità di argomenti davvero impressionante. A partire, quindi, da Matteo Salvini e Serena Grandi, condannata recentemente a due anni di reclusione. Fino a Federico Fashion Style, il ‘parrucchiere dei vip’ che, reduce da una multa salatissima, è stato al centro di uno scontro molto acesso. Insomma, una puntata super impegnativa, c’è da ammetterlo. Alla fine della quale, però, Barbara D’Urso è stata la protagonista di un triste inconveniente. Non è successo nulla di ‘grave’, sia chiaro. Ma vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Barbara D’Urso, triste inconveniente dopo Live: cos’è successo dopo la diretta

Credete sia facile gestire una diretta televisiva e, soprattutto, un talk? Beh, non lo è affatto! Non è, infatti, per nulla gestire gli ospiti, condurre per più di due ore, spesso e volentieri, su tacchi e vertiginosi e, soprattutto, essere sempre pronta in ciascun circostanza. Eppure, Barbara D’Urso lo fa egregiamente. E ne sono testimoni, ad esempio, i suoi tre programmi di successo. A partire, quindi, da Pomeriggio Cinque. Fino a Live-Non è la D’Urso. Nel corso della puntata di ieri del suo prime time, ad esempio, è successo davvero di tutto. E la conduttrice campana si è dimostrata, ancora una volta, un’ottima ed abilissima padrona di casa. Inevitabile, quindi, una stanchezza fisica e un desiderio di riposare impellente. Purtroppo, però, non lo è stato affatto possibile. E sapete perché? Semplice: appena terminata la diretta e ritornata a casa, Barbara D’Urso è stata la protagonista di un triste inconveniente. E a darcene notizia è stata la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

La terza diretta di Live è terminata da qualche ora, eppure Barbara D’Urso è stata colta da un triste inconveniente: non riesce a dormire. Sono circa le 3:12, da come si può chiaramente vedere, e la conduttrice televisiva ‘ammazza’ il tempo leggendo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui