Da un po’ era sparito dai social: il giornalista al timone del programma mattutino ha avuto un brutto incidente in moto. Ecco come sta adesso.

Ha postato in queste ore una foto sul suo profilo Instagram in cui lo si vede con il volto livido e il naso fasciato: Alessio Viola, giornalista alla conduzione del programma “Ogni Mattina” su Tv8 insieme ad Adriana Volpe, racconta nella didascalia al post la sua disavventura capitatagli qualche giorno fa. Viola è stato infatti ricoverato per un incidente in moto che, a giudicare dalle sue condizioni attuali, non deve essere stato affatto banale, tanto che il giornalista è stato costretto ad un ricovero in ospedale. “A Roma si dice ‘na tranvata. A Milano non so come di dica, ma l’ho presa. Va meglio”, ha scritto il conduttore prima di ringraziare amici, colleghi e fan per l’affetto dimostratogli.

I sostituti del giornalista Alessio Viola nella conduzione di “Ogni Mattina”

Adriana Volpe, che accompagna tutte le mattine Viola al timone del programma, aveva comunicato al pubblico a casa la notizia dell’incidente in cui era rimasto coinvolto il giornalista. La Volpe aveva infatti presentato Davide Camicioli come colui che avrebbe sostituito Alessio Viola. “Alessio tornerà prestissimo, se ci stai guardando sappi che ci manchi tantissimo”, aveva detto Adriana. Ora, dalla foto pubblicata dal diretto interessato, sappiamo che effettivamente il giornalista sta meglio e dovrebbe tornare al suo programma il prossimo 5 ottobre, come comunicato in una nota proprio dal canale Tv8, che augura una pronta guarigione al giornalista e auspica di rivederlo al più presto riprendere il suo posto nel contenitore mattutino. Fino al 5 ottobre, a sostituire Viola ci saranno Monica Peruzzi, volto del Tg8 ed il giornalista Daniele Piervincenzi.

Facciamo anche noi tanti auguri di una pronta guarigione al bravissimo Alessio Viola che, da quello che si vede, risulta essere molto apprezzato dal suo fedele pubblico e di avere instaurato ottimi rapporti lavorativi ed umani con la collega Adriana Volpe e con tutto lo staff che lavora con lui.

