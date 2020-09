Sta per tornare ufficialmente Che Tempo che Fa sotto la conduzione storica di Fabio Fazio che è già al centro di una polemica: ecco cosa ha dichiarato.

Farà il suo ritorno a breve Che Tempo che Fa, il programma di informazione televisiva condotta da Fabio Fazio che si ritrova al centro di una polemica per una dichiarazione. Nonostante il cambio di palinsesto televisivo che ha visto la chiusura di molti programmi, Che Tempo che Fa non sembra essere stato toccato in alcun modo dagli sviluppi recenti e andrà in onda su Rai 3 come di consueto. La prima puntata dovrebbe andare in onda Domenica sera e una lista di ospiti d’eccezione è stata annunciata nonostante la polemica che ha coinvolto Fabio Fazio, intento a rispondere ad un’accusa che gli è stata mossa. Il conduttore, infatti, è stato criticato per l’alto compenso che percepirà per la partecipazione al programma e la sua risposta ha scatenato il putiferio.

Fabio Fazio, la critica sul compenso e la polemica

Il conduttore di Che Tempo che Fa, Fabio Fazio, ha risposto a chi criticava il compenso percepito per il programma tramite una dichiarazione al giornale La Stampa. A quanto pare, secondo il suo punto di vista, queste accuse rappresentano un “populismo” che si accanisce su di lui. Fabio Fazio ha affermato di essersi comportato come altri illustri colleghi, citando Maria De Filippi e Gerry Scotti, spiegando che il suo comportamento è solo un modo per avere la certezza di dare il massimo, investire tutto per un programma in cui si crede realmente. La polemica continua con l’intervento di Michele Anzaldi che al Il giornale.it spiega la differenza sostanziale tra i programmi commerciali, ovvero quelli della De Filippi e di Scotti, e quelli del servizio pubblico che i contribuenti pagano attraverso il canone, come quello di Fabio Fazio. Un esordio davvero pieno di tensione per Che Tempo che Fa e che ci auguriamo riesca a smorzare la splendida Luciana Littizzetto, confermata al fianco del conduttore.

E voi, cosa ne pensate del ritorno di Che Tempo che Fa?