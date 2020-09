Denuncia per Chiara Ferragni: “Offesa al sentimento religioso”

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è al centro delle polemiche per un immagine che le è costata una denuncia: “Offesa al sentimento religioso”. Ecco i dettagli.

Non c’è pace per la splendida Chiara Ferragni, splendida influencer e imprenditrice di recente al centro dell’attenzione mediatica per i rumor riguardo una nuova gravidanza. Se qualche giorno fa si era ritrovata ad affrontare un brutto infortunio subito dal marito, Fedez, oggi è lei a catalizzare le prime pagine dei giornali. Chiara Ferragni ha ricevuto una denuncia da parte di Codacons, associazione per la difesa dell’ambiente e dei consumatori, che ha ritenuto “Un’offesa al sentimento religioso” un’immagine raffigurante la bella influencer. Vediamo i dettagli. Non è la prima volta che Chiara Ferragni e con lei il marito Fedez si ritrova coinvolta in una diatriba con la Codacons, era già accaduto durante il pieno della pandemia quando i due si erano messi in moto per una raccolta fondi destinata alla costruzione di un mini-ospedale. In questi giorni la storia si ripete, con la Codacons che denuncia Chiara Ferragni per un immagine ritenuta offensiva, blasfema.

Chiara Ferragni, la denuncia del Codacons

Tutto è iniziato con un’intervista che Chiara Ferragni ha rilasciato a Vanity Fair e da cui è scaturita la denuncia: ad accompagnare l’articolo, infatti, vi è un’immagine della influencer in versione “Madonna”. Secondo la Codacons, questo scatto sarebbe un’offesa al sentimento religioso, poichè sfrutta l’immagine simbolica della Madonna per fini economici e commerciali. L’associazione si erge a nome di tutti coloro che si sono sentiti toccati dall’utilizzo di simbolo religioso in un ambito totalmente diverso da quello originale. A quanto pare, in molti hanno protestato riguardo la scelta di rappresentare l’influencer da ventuno milioni di follower in questo modo e da qui è partita la denuncia che l’ha coinvolta. Secondo alcune voci, l’episodio sarebbe stato riportato anche a Papa Francesco in persona e il pontefice sarebbe stato invitato a dire la sua riguardo l’accaduto. Ovviamente, al momento la situazione è ancora in fase di stallo e bisognerà attendere i prossimi sviluppi per avere maggiori informazioni.

L’argomento è abbastanza spinoso e di sicuro vi terremo aggiornati riguardo agli sviluppi.