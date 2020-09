Denis Dosio si è ribellato alla scelta comune della cena: nella casa del GF VIP gli animi si sono accesi in cucina, ecco cosa è successo.

Il Grande Fratello VIP è entrato ormai nel vivo: nella casa più spiata d’Italia i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Come di consueto, non appena trascorso qualche giorno, cominciano le prime discussioni per via della convivenza: ieri abbiamo assistito ad un duro scontro tra Franceska Pepe e Stefania Orlando scoppiato per via di un kiwi. Proprio così: la modella ha accusato Stefania di aver portato il frutto in camera, lasciandolo marcire.La lite è stata davvero accesa. Parlando ancora di cibo, nella serata, è scoppiata un’altra discussione con protagonista Denis Dosio. A causa della perdita della prova budget durante la quarta puntata, la spesa ridotta ha causato qualche diatriba sul cibo. Durante la preparazione della cena Denis ha discusso con i suoi coinquilini. Ecco cosa è successo.

GF VIP, Denis Dosio contro tutti: scintille in cucina prima di cena

Nella casa del GF VIP l’atmosfera è piuttosto ‘calda’. Durante la preparazione della cena ieri sera, Denis ha chiesto di sostituire la sua porzione di pasta con del riso. Questa particolare richiesta ha fatto scatenare gli animi nella casa di Cinecittà: il gruppo dei VIP presenti in cucina, senza negare il cambio di portata, ha consigliato al giovane di provare ad adeguarsi alle scelte del menù comune. Denis ha spiegato di non voler fare polemica: “Ragazzi non voglio creare queste dinamiche, posso anche non mangiare se è un problema”. L’influencer durante la cena si è mostrato particolarmente ostile: nel vederlo così, Francesco si è avvicinato ed ha chiarito “Tu sei educato e secondo me puoi capire perchè ti reputo maturo, non c’è bisogno di fare discussioni per il cibo!”.

“Ma io non creo mai problemi, se c’è in più prendo se no non obbligo gli altri, ma nessuno mi deve dire cosa mangiare” ha risposto amareggiato Dosio, mentre Francesco, gli ha consigliato di provare ad adeguarsi alle scelte comuni per non farsi ‘attaccare’ dal resto del gruppo.