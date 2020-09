Elisabetta Canalis, l’asciugamano vola via: resta così, senza vestiti

Elisabetta Canalis, l’asciugamano vola via: lei resta così, senza vestiti su instangram, mandando letteralmente in delirio il web.

E’ una showgirl, modella e attrice, Elisabetta Canalis è spesso al centro dell’attenzione, in particolare da pochissimo a colpire è stato un suo post su instangram, dove appare coperta solo da un asciugamano, all’improvviso vola via e lei resta senza vestiti, super sensuale. La Canalis ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo, dopo aver superato vari casting. Ma la svolta avviene quando viene scelta nel ruolo di velina nel noto programma satirico Striscia La Notizia, affiancata dalla bellissima Maddalena Corvaglia. La partecipazione a Striscia le ha dato una popolarità incredibile, aprendo la strada per altri importanti lavori. La ricordiamo nel 2011 con Belen Rodriguez affiancare Gianni Morandi nella conduzione del Festival Di Sanremo. Elisabetta Canalis è sposata dal 2014 con il chirurgo italo-americano Brian Perri, la coppia vive a Los Angeles, insieme alla figlia. Nell’ultimo periodo a causa dei numerosi incendi, la showgirl è stata costretta a fuggire per rifugiarsi momentaneamente altrove. Elisabetta possiede una grande bellezza, di recente ha messo in subbuglio il web con un post molto particolare: l’asciugamano vola via e lei resta senza vestiti.

Elisabetta Canalis infiamma instangram: l’asciugamano vola via

Elisabetta Canalis è una delle donne più ammirate ed apprezzate, ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima. Oggi la bella showgirl si è stabilita a Los Angeles, dove vive insieme al marito il chirurgo italo-americano Brian Perri. Elisabetta possiede una meravigliosa bellezza, e con i suoi scatti super bollenti riesce sempre ad infiammare instangram. Proprio da pochissimo ha mandato in subbuglio il web con un post molto sensuale: l'asciugamano vola via e lei resta così, senza vestiti.

Il post ha conquistato letteralmente tutti, i suoi follower hanno apprezzato le sue meravigliose forme. Elisabetta Canalis è apparsa molto sensuale, senza asciugamano ha mostrato il suo bellissimo corpo, super allenato. Infatti, la donna è avvezza spesso a condividere sul suo profilo momenti che la ritraggono mentre è intenta ad allenarsi. La Canalis appare sempre più bella e raggiante, sembra proprio che il tempo per lei non passi mai: un vero spettacolo della natura!

