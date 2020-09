Vittorio Sgarbi ha raccontato la verità sul rapporto con Franceska Pepe nello studio di Live Non è la D’Urso.

Franceska Pepe è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP. Nel suo video di presentazione abbiamo scoperto che la giovane tempo fa ha avuto una brevissima storia d’amore con Vittorio Sgarbi: la ‘storia’ sarebbe durata circa 7 ore, prima di giungere al capolinea. I due si sono incontrati al Festival di Sanremo nel 2017 e nonostante la grande differenza di età di circa 40 anni, tra loro è scoppiata una scintilla, spenta poche ore dopo. Ma cosa è accaduto realmente? Vittorio Sgarbi è stato ieri sera, 27 settembre, ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Live Non è la D’Urso ed ha raccontato tutta la verità sul loro rapporto.

Franceska Pepe e Sgarbi, la verità a Live Non è la D’Urso: “Siamo stati dietro un quadro”

Vittorio Sgarbi a Live Non è la D’Urso ieri sera, 27 settembre, ha raccontato della brevissima storia d’amore avuta con Franceska Pepe, oggi concorrente del Grande Fratello VIP. “L’ho scoperto dopo l’accanimento. Nulla a tavolino, andai ad una mostra a Sanremo. Non ho mai avuto un amore così immediato, venne verso di me, era molto bella. Siamo stati dietro un quadro una ventina di minuti. La portai a cena ma poi non venne a dormire da me, non l’ho più vista. La cosa diventò una parentesi affettuosa durata fino alle sei del mattino” ha spiegato Vittorio Sgarbi ai microfoni di Canale 5. Ciò che ha però catturato l’attenzione di Sgarbi è il fatto che lei, quando ci fu il breve flirt, cercava di rimuovere l’accaduto, di tenerlo nascosto. “Voleva far dimenticare quelle sette ore, cercava di rimuovere l’accaduto. Ora l’ha portata nella casa del Grande Fratello VIP”.

La modella al GF VIP

E’ una delle concorrenti al centro dell’attenzione: la Pepe è sta facendo molto chiacchierare per i suoi scontri con i coinquilini ma anche per ‘l’incidente‘ avvenuto in casa. Ha litigato furiosamente con Tommaso Zorzi nei primi giorni, poi proprio ieri con Stefania Orlando.