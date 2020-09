Genoa, incredibile post partita: 14 i tesserati positivi al Coronavirus, richiesti tamponi anche per i giocatori e lo staff del Napoli

Solo ieri sera abbiamo assistito ad una performance sportiva davvero eccezionale da parte del Napoli, che anche quest’anno prova la scalata Scudetto. Una prova di grandissima forza, di grandissimo talento e coraggio. Una partita in cui il Napoli ha fatto da grande protagonista e ha sbaragliato tutta la concorrenza. Nel corso dei 90 minuti il Napoli ha fatto piangere la squadra avversaria con ben 6 gol. In molti forse hanno stentato a credere a questa partita così incredibile, risultato arrivato inaspettatamente, che è riuscito a risollevare non solo l’umore della squadra, ma soprattutto dei fan, che sono ancora amareggiati da un finale di stagione piuttosto deludente dello scorso anno. Se la partita per il Napoli è stata felicissima, il post partita è stato decisamente più traumatico, per una situazione che non sta facendo stare nessuno tranquillo. Stiamo parlando del Coronavirus. Dopo la partita, come da prassi sono stati effettuati i tamponi all’intero staff e ai giocatori.

Genoa, incredibile: 14 tesserati positivi al Coronavirus, tamponi anche per il Napoli

Tra staff e giocatori, i positivi della squadra del Genoa, sono 14. Un vero colpo duro per la squadra, la seconda dopo la mazzata di ieri. La società rossoblù del Genoa, ne ha dato comunicazione stasera con una piccola una nota ufficiale. All’interno della nota hanno dichiarato: “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Tutti i controlli sanitari verranno effettuati attraverso i tamponi, proseguendo nelle prossime ore per evidenziare ulteriori nuove positività. E’ scoppiato un piccolo focolaio all’interno del club. Non sono stati resi noti ad ora i nomi dei tesserati coinvolti e risultati positivi. Ma è possibile che la vicenda, con una buona parte della rosa positiva, potrebbe avere effetti anche sulla disputa dell’anticipo di sabato al Ferraris contro il Torino. Non ci resta che aspettare a questo punto le prossime ore per capire quali saranno le ripercussioni anche per quanto riguarda la società del Napoli. E’ ora infatti da capire, se ci siano calciatori positivi al Covid, anche all’interno del club partenopeo.