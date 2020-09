Gf Vip, ecco il primo eliminato del programma: tensioni in casa

Gf Vip, ecco il primo eliminato di questa quinta edizione del programma: arrivano molte tensioni in casa tra i concorrenti

Una quinta serata davvero molto movimentata quella del Grande Fratello Vip, che sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo. La puntata si è aperta con un filmato su quanto accaduto tra Franceska Pepe e il resto del gruppo, i quali sembrano essersi accaniti contro la modella. Successivamente è stata poi la volta del confessionale di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, che sono stati colti da una scintilla improvvisa. Una scintilla che non è certamente passata inosservata agli occhi del conduttore Alfonso Signorini. Dopo è arrivato il toccante incontro tra Massimiliano Morra e la compagna Dalila. I due innamoratissimi, stanno facendo sognare il web, che li osanna e li adora. Se il loro incontro è andato una favola, quello tra Dalila e Adua invece, non è stato per niente ‘tranquillo’. Le due donne hanno infatti discusso a causa di Massimiliano Morra. Tra una diretta e l’altra, è stata poi la volta di un video montato dagli autori del Gf in cui possiamo benissimo vedere alcuni spezzoni di questi tra giorni trascorsi nei giorni precedenti.

Stasera però non è una serata solo di emozioni e grandi incontri, si, perché stasera verrà annunciato il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Settimana scorsa a causa della squalifica di Fausto Leali non ci era stato nessun eliminato. Il primo concorrente però ad essere salvato dal pubblico è proprio Franceska. La ragazza che non riscuote particolarmente simpatia all’interno della casa, sembra essere molto apprezzata e anche molto seguita invece fuori dalla casa. Anche Antonella Elia si è schierata apertamente dal lato della ragazza, spiegando che più nella casa le daranno contro, più la gente fuori la casa la adorerà.

Il secondo salvato del televoto è stato Massimiliano Morra, che nonostante i diverbi con i coinquilini è riuscito comunque a fare breccia nel cuore degli italiani. Adesso però si arriva al momento Clou della serata… Il primo concorrente che inaspettatamente viene eliminato è lo scrittore Fulvio Abbate. L’uomo ringrazia tutti e prima di abbandonare la casa riserva dure parole a Oppini, con cui non riesce minimamente ad avere un rapporto civile. Chissà se fuori la casa riusciranno a trovare un po’ di serenità. Arriva poi un’altra stangata per il gruppo del grande fratello vip. Il conduttore chiede ai concorrenti di nominare due nomi da eliminare immediatamente. La scelta ricade su Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra… I due sconsolati pensano di dover abbandonare la casa, invece sono spediti direttamente al Cucugio, nuovo angolo segreto della casa. Un tugurio angusto e pieno di orologi, che incute piuttosto terrore nei due protagonisti. Che però presto potranno prendersi una piccola vendetta…