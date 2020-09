GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini: è bacio? Il video fa impazzire i telespettatori.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo! La quinta edizione del reality show dedicato ai vip è iniziata da poche settimane, ma ha già regalato tantissimi colpi di scena! E tantissime liti! L’ultima è avvenuta proprio poco fa, in zona beauty, ed ha visto protagoniste Franceska, Adua e Dayane. Ma, tra una discussione e l’altra, c’è anche chi sembra essere sempre più vicino…Parliamo di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, i due concorrenti che, dopo la prova del bacio in piscina di qualche puntata fa, sono sempre più legati. Coccole, abbracci, confessioni notturne: tra i due sta nascendo qualcosa in più di una semplice amicizia? Quel che è certo è che i fan sognano e hanno già creato un nome per definite la coppia, i Gregorelli. E i fan sono impazziti dopo aver visto il video pubblicato poco fa dai social della trasmissione. Sapete cosa è accaduto tra Elisabetta e Pierpaolo durante le prove di ballo? Date un’occhiata!

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini: scatta il bacio durante il ballo?

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, è nata una nuova coppia? Per ora, no, ma il feeling tra i due sembra essere sempre più intenso. Come è possibile vedere in questo video, in cui i due concorrenti si allenano per la prova di ballo che dovranno affrontare questa sera. Il bacio, ormai, è davvero dietro l’angolo:

Eh si, i due ‘vipponi’ sono sempre più vicini! Tutto fa pensare che, a breve, i due concorrenti si lasceranno andare, per viversi queste emozioni a pieno. Tra i due, però, è Elisabetta ad essere più frenata, probabilmente per via dei giudizi esterni alla casa: quelli del figlio e dell’ex marito Flavio Briatore, in primis. Ma, a quanto pare, Pierpaolo non è intenzionato a mollare la presa: ai suoi compagni nella Casa, l’ex velino ha confessato di provare qualcosa di davvero forte per Elisabetta, come non gli capitava da molto tempo.

Insomma, nascerà un nuovo amore nella Casa più famosa della tv? Non ci resta che attendere le prossime novità, direttamente dal reality più spiato di sempre. E voi, cosa ne pensate di questo ‘flirt in corso’? Vi piacciono Elisabetta e Pierpaolo insieme?