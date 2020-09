Il GF Vip regala sempre attimi di grande emozione e colpi di scena, ma anche momenti incredibili come quello che ha coinvolto una scatenata Franceska Pepe e Tommaso Zorzi: “Sei gay? Io faccio magie”.

Franceska Pepe sempre più scatenata al GF Vip: “Sei gay? Io faccio magie“. La bellissima modella ha già fatto molto parlare di sè fin da suo ingresso nella casa più spiata d’Italia: ha fatto infuriare Alfonso Signorini, ha diviso il pubblico tra chi la ama e chi non la sopporta ed è stata protagonista di svariate liti, tra cui l’ultima molto accesa con un’altra concorrente del programma avvenuta solo ieri. Eppure, Franceska Pepe continua a rappresentare tutto e il contrario di tutto: solare e spiritosa, ma anche introversa e con la tendenza a isolarsi quando si sente a disagio. Per fortuna, stavolta, la bella modella fa parlare di sé non per una discussione ma per qualcosa di divertente. Una Franceska Pepe scatenata, infatti, ha provocato l’ilarità generale quando ha cercato di baciare un altro concorrente pronunciando la frase incredibile: “Sei gay? Io faccio magie“.

Franceska Pepe scatenata cerca di baciare Tommaso Zorzi

La bellissima influencer da sessantatré mila follower non ha avuto un grande feeling con Tommaso Zorzi fin dai primi istanti del suo ingresso nella casa del GF Vip. I due sono stati protagonisti di discussioni molto accese, tanto che per il suo comportamento la ragazza è spesso stata nominata dagli altri concorrenti. Di recente, tuttavia, sembra che i rapporti siano migliorati e l’altra sera, tra uno scherzo e l’altro, è accaduto l’impensabile. Franceska Pepe, scatenata come solo lei sa essere, ha approfittato di un ballo per provare a baciare Tommaso Zorzi, dichiarando apertamente che lo ritene “un figo” e confessando il suo sincero interesse. Il giovane ha preso la cosa sul ridere, ma chiedendo aiuto ai compagni per gestire Franceska Pepe e le sue avances. Non ci resta che attendere per scoprire come evolverà l’amicizia tra i due e se le armi siano davvero state deposte come il simpatico siparietto lascia intendere.

E voi, cosa ne pensate? Franceska Pepe e Tommaso Zorzi riusciranno a mantenere la pace?