GF Vip, incredibile novità: accade per la prima volta nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo. La quinta edizione del reality show dedicato ai vip è iniziato da poche settimane, ma ha già regalato numerosi colpi di scena. Merito del cast stellare messo su da Alfonso Signorini, per il secondo anno consecutivo al timone della trasmissione. E le novità, nel reality, arrivano puntata dopo puntata. Come l’ultima, davvero curiosa, che è arrivata attraverso i canali social del programma. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, incredibile novità: cosa è apparso sui social della trasmissione

Un’edizione davvero scoppiettante, quella del GF Vip attualmente in onda. Le avventure dei ‘vipponi’ nella Casa più spiata di Italia coinvolgono sempre di più il pubbico. Primi flirt, lacrime, emozioni e, soprattutto, liti furiose! Come l’ultima, scoppiata proprio qualche ora fa tra Stefania Orlando e Franceska Pepe. Ma al GF Vip non mancano neanche le novità! Soprattutto per quanto riguarda il mondo social, sempre più interessato GF Vip. Durante le puntata serali, infatti, il GF Vip è sempre nelle prime posizioni in tendenza su Twitter, ma anche sul resto dei social. Di quale novità parliamo? Della decisione di dare in mano ai concorrenti l profilo ufficiale Twitter del programma, attraverso cui ognuno deve esprimere la propria opinione su un coinquilini. Opinioni non proprio positive! Ne è venuto fuori di tutto e, su Instagram, sono stati postati alcuni dei tweet più pungenti! Ai fan il compito di indovinare chi è l’autore del post. Date un’occhiata:

Eh si, una novità assoluta per il programma di Canale 5: non era mai accaduto nelle precedenti edizioni. Un modo davvero simpatico per interagire col pubblico, e rendere ancora più ‘social’ questa edizione della trasmissione. Ecco uno dei numerosi post ‘misteriosi’ apparsi oggi sulla pagina ufficiale del GF Vip:

Riuscite ad indovinare chi ha scritto questo post? Insomma, il GF Vip diventa sempre più social. Non vi resta che commentare la puntata di domani con l’hashtag #gfvip5! Appuntamento a domani sera, ore 21.30, su Canale 5. Si prevede una puntata ricca di colpi di scena.

Chi lascerà la Casa?

Domani sera, tre le tante sorprese della diretta, ci sarà anche una eliminazione. A differenza della puntata di venerdì, infatti, le nomination sono reali e il più votato tra Massimiliano, Adua, Franceska e Fulvio dovrà lasciare la Casa per sempre. E voi, chi salvereste tra i quattro nominati di questa puntata? La sfida è davvero accesa!