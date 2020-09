GF Vip, scoppia una lite furibonda in bagno: “Ma curati!”, il gesto shock di Dayane Mello: ecco cosa è appena accaduto.

Nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip, a poche ore dalla puntata serale di questa sera, lunedì 28 settembre. E, ancora una volta, protagonista della discussione Franceska Pepe. Dopo il ‘kiwi della discordia’, che ha scatenato una lite furibonda con Stefania Orlando, stavolta è nato tutto a causa di una beauty case. Per la precisione, quello di Franceska, che accusa Adua di aver toccato le sue cose, che si trovavano nel suo beauty. lA Del Vesco si è difesa, dichiarando di non aver mai messo le mani negli oggetti personali della coinquilina. Ma la lite è diventata davvero accesa, soprattutto quando, in difesa di Adua, è arrivata anche Dayane Mello, che si è lasciata andare da un gesto che non è passato affatto inosservato. Ecco cosa è successo.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, scoppia una lite furibonda in bagno: “Ma curati!”, il gesto shock di Dayane Mello contro Franceska Pepe

Gli animi si scaldano sempre di più nella casa più spiata della televisione. Di discussioni, in questi giorni, ne sono nate tante al GF Vip 5, e, anche a poche ore dalla diretta, è scoppiata una vera e propria rissa shock. Tra le concorrenti che si sono scontrate c’è, anche stavolta Franceska Pepe, che ha ‘acceso la miccia’, accusando Adua di aver toccato i suoi oggetti personali, che si trovavano nel suo beauty case. Ed è proprio in zona beauty, infatti, che scoppia una furibonda lite. “Non ho toccato le tue cose, non inventarti le cose per renderti protagonista!”, replica Adua, visibilmente infastidita dalle accuse della Pepe. Che, perà, ribadisce di aver trovato una crema rovesciata nel suo beauty. Ma la situazione è degenerata quando Dayane Mello, stizzita dalle parole di Franceska, si avvicina al suo beauty e fa cadere tutto per terra esclamando: “Te le rovino io le tue cose!”. “Ma curati!”, replica Francesca.

Una discussione davvero fortissima, quella nata tra le donne della casa, di cui senza dubbio si parlerà nella puntata in onda questa sera, in prima serata, su Canale 5. E voi, seguirete la diretta col Grande Fratello Vip? Appuntamento alle 21 e 30! La puntata si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena!