Continua a far discutere il GF Vip e stavolta a finire nel mirino dei social è Myriam Catania: la doppiatrice fa un commento sulla famosa cantante Anna Tatangelo che fa esplodere twitter.

Il GF Vip continua a far parlare si sé e ad essere seguitissimo e chiacchieratissimo sui social. Di recente, al centro dell’attenzione si è ritrovata Myriam Catania, la famosissima doppiatrice e concorrente di questa edizione, per alcune parole relative alla splendida cantante Anna Tatangelo: twitter esplode. L’episodio è nato in seguito ad un tweet senza nome postato sulla pagina ufficiale del programma da uno dei concorrenti a seguito di un incarico affidato alla produzione. Secondo l’anonimo scrittore, Myriam Catania somiglierebbe a Courtney Love ma vestita come Anna Tatangelo, la famosa cantante che da poco ha annunciato la partecipazione ad un nuovissimo progetto. La doppiatrice ha dichiarato di non conoscerla e ha chiesto ai compagni delucidazioni riguardo il suo modo di vestire, domandando se si vestisse “male” per usare un eufemismo. In seguito, Myriam Catania ha cercato di inquadrare Anna Tatangelo e le parole che usato hanno fatto esplodere twitter.

Myriam Catania su Anna Tatantgelo: la reazione di twitter

Nel tentativo di capire a chi l’avesse paragonata il tweet misterioso, la doppiatrice ha chiesto delucidazioni ai compagni. Alla fine, Myriam Catania ha affermato di non aver presente la cantante, ma che le sembrava di ricordare che Anna Tatantelo fosse una napoletana non estremamente elegante. Questo paragone le sarebbe dispiaciuto, se così fosse e nel caso in cui questa vestisse in modo particolare, poichè lei ci tiene molto alla moda. Il commento di Myriam Catania è subito volato su twitter, scatenando una serie di reazioni controverse, da chi ha preso la cosa sul ridere e chi ha ritenuto le parole offensive. Ovviamente, c’è anche chi si domanda come sia possibile che la concorrente del GF Vip non conosca Anna Tatangelo, che sul suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower.

Al momento, la cantante non ha ancora commentato le parole della doppiatrice.