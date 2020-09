GF VIP Party, intervista a Awed: curiosità e retroscena sul reality show

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Simone Paciello, alias Awed, conduttore del GF VIP Party: le sue dichiarazioni

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata ormai da più di una settimana. I concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia e nelle prime puntate non sono mancati i colpi di scena. La novità di quest’anno, però, è il GF VIP Party, format che ‘sostituisce’ Mai dire Grande Fratello, storico programma condotto dalla Gialappa’s Band. Il programma tiene insieme web e televisione e per l’occasione la produzione si è affidata a due professionisti del settore, Awed (Simone Paciello) e Annie Mazzola.

GF VIP Party, intervista a Simone Paciello

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Simone Paciello, alias Awed, famoso YouTuber e adesso conduttore del GF VIP Party. Paciello ha raccontato com’è nata la collaborazione con il reality show, dichiarando: “La collaborazione con il Grande Fratello è nata un po’ all’improvviso. Sapevo che da parte di Mediaset c’era un forte interesse nel voler creare un format con un linguaggio del tutto nuovo come quello del web per unire tv e internet. Il GF VIP Party è stata la soluzione perfetta. Sono molto emozionato perchè sono alla guida del mio primo programma”. Paciello ha dichiarato di essere molto contento di affiancare Annie Mazzola in questa nuova ed entusiasmante esperienza: “Lei è una vera professionista”. Il giovane conduttore, inoltre, dichiara di essere un grande fan del Grande Fratello e soprattutto della Gialappa’s Band: “Grazie a loro conosco tutte le scene più iconiche della trasmissione“. Paciello poi si sbilancia e sui concorrenti rivela: “Il mio preferito è Francesco Oppini. Fa ridere tutti e quando si tratta di fare la persona seria non si tira mai indietro. È diventato in meno di una settimana la mascotte social della casa. Sono sicuro che sarà il personaggio rivelazione di quest’anno“. Il conduttore del nuovo format del Grande Fratello dichiara di conoscere personalmente Denis Dosio, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, ma poi aggiunge: “La prima persona che vorrei conoscere è Fulvio Abbate. Mi farebbe piacere confrontarmi intellettualmente con lui“. A Paciello abbiamo chiesto anche cosa pensasse della squalifica di Fausto Leali e lui ha confessato: “Sono dalla parte di Enock” e sul fratello di Balotelli ha anche aggiunto “Secondo me vincerà il programma”.

Infine, spazio ai sogni e progetti futuri: “Da questa esperienza ne uscirò più maturo e professionale. Il mio sogno è quello di diventare un comico e sto lavorando davvero tanto a riguardo.Vi do un piccolo spoiler: magari il 2021 sarà un anno importante sotto questo punto di vista. Mi piacerebbe inoltre condurre un programma televisivo importante”.