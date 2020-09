GF Vip, Pierpaolo Petrelli ha completamente aperto il suo cuore ad Elisabetta Gregoraci: le sue parole sono davvero inaspettate.

Proprio questa sera, Lunedì 28 Settembre, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Giunti alla seconda settimana della sua messa in onda, sembrerebbe che il quinto appuntamento sarà davvero ricco di emozioni. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, verranno trattati ed affrontati tantissimi ed importantissimi argomenti. Ma anche perché, a quanto pare, sono previsti bene due nuovi ingressi e, soprattutto, una piacevolissima sorpresa per uno dei concorrenti. Non credete, però, che sia finita qui. Nient’affatto! Senza alcun dubbio, nel corso dell’appuntamento di questo sera, si parlerà anche della ‘coppia’ formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Sappiamo benissimo che i due, sin dal loro primo incontro, hanno dimostrato di avere un interesse reciproco. Che, a quanto pare, starebbe aumentando sempre di più. Pochissime ore fa, ad esempio, durante un momento di relax con Adua Del Vesco su un divano della casa del GF Vip, Pierpaolo ha completamente aperto il suo cuore ad Elisabetta. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che le sue parole sono davvero inaspettate.

GF Vip, Pierpaolo si ‘dichiara’ ad Elisabetta Gregoraci: le sue parole spiazzano

Sembrerebbe proprio che Pierpaolo Petrelli abbia serissime intenzioni con Elisabetta Gregoraci. A confessare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. Che, durante un momento di relax con Adua Del Vesco nella casa del GF Vip, sembrerebbe che si sia lasciato andare a delle parole davvero inaspettate nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. I due, come dicevamo precedentemente, sembrerebbero essere più vicini. E, soprattutto, l’ex velino sembrerebbe realmente intenzionata ad aprire il suo cuore alla showgirl calabrese. Ma non è affatto finita qui. In questo brevissimo video condiviso al sito ufficiale del reality di Canale 5, si vede chiaramente il bel Petrelli aprire letteralmente il suo cuore alla sua compagna di viaggio sulla bellissima Gregoraci. In particolare, l’ex compagno di Ariadna Romero ha pubblicamente dichiarato all’attrice milanese di provare con Elisabetta delle emozioni che, da diverso tempo, non provava da tempo. ‘Sono tanti anni che non sento qualcosa anche con un semplice sguardo’, sono proprio queste le parole che Pierpaolo utilizza per descrivere il suo attuale interesse verso la conduttrice calabrese. Ovviamente, non sappiamo come andrà a finire tra di loro. Adua, ad esempio, tifa per loro. Anche perché è convinta che Elisabetta abbia bisogno di un po’ di semplicità. Proprio quella che, in questo momento, soltanto il bel Petrelli. Per il resto, però, è ancora tutto da scoprire.

Vi aspettavate queste parole? E, soprattutto, come pensate andrà avanti?