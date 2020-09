GF Vip, sorpresa in arrivo per il concorrente? L’annuncio spoiler sui social

Questa sera andrà in onda la quinta puntata del GF Vip e dai social arriva un annuncio spoiler: sorpresa in arrivo per il concorrente?

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip. Il conduttore Alfonso Signorini con al fianco i suoi due opinionisti Pupo ed Antonella Elia è pronto a svelare nuovi colpi di scena che terranno i telespettatori attaccati alla tv. Pronti a scoprire tutte le novità questa sera insieme agli inquilini della casa più spiata d’Italia? Nelle prime 4 puntate andate in onda fino ad ora abbiamo già potuto assistere a numerosissimi eventi che ci hanno lasciati a bocca aperta: l’abbandono della casa a sole 24h dall’inizio della concorrente Flavia Vento, la squalifica del concorrente Fausto Leali, il coming out di Gabriel Garko. Insomma di avvenimenti eclatanti in queste sole 4 puntate ce ne sono stati. Ma non è finita qui, perché a poche ore dalla messa in onda in diretta della quinta puntata del Grande Fratello Vip, arriva una segnalazione, un annuncio spoiler che fa pensare ad una sorpresa per uno dei concorrenti.. Di cosa e di chi si tratterà? Scopriamolo.

GF Vip, sorpresa in arrivo per il concorrente? Sui social l’annuncio spoiler

Mancano poche ore alla quinta puntata del Gf Vip. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà questa sera in questa nuova puntata. Qui vi sveliamo solo alcune delle delle anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, date un’occhiata! Attenzione però, perché arriva dai social un annuncio spoiler che fa pensare ad una sorpresa in arrivo per uno dei nostri concorrenti. Scorrete più giù per saperne di più..

Ebbene se avete letto bene, in questa foto compare un Instagram Stories di Dalila Mucedero. Avete mai sentito parlare di lei? Dalila è la fidanzata di Massimiliano Morra, ad oggi Vip concorrente del Grande Fratello Vip. Come potete notare dallo scatto, la giovane si troverebbe in viaggio sull’autostrada A1 Napoli-Roma. Che Dalila si stia dirigendo agli studi Mediaset per fare una sorpresa al suo Massimiliano? Con certezza non possiamo saperlo. “No Spoiler”- scrive Dalila nello scatto postato nelle Stories del suo profilo Instagram. Per essere sicuri della nostra ipotesi e poterne sapere di più ci toccherà attendere ancora qualche ora, quando finalmente poi andrà in onda la puntata del Gf VIP e solo allora scopriremo se Dalila entrerà come ospite nella casa.