In questa ultima foto su Instagram, Karina Cascella si immortala con indosso un vestito da uno spacco altissimo: il tatuaggio è proprio lì.

Dapprima a ‘Vero Amore’, la vecchia versione di Temptation Island per intenderci, ed in seguito a ‘Uomini e Donne’, Karina Cascella è entrata letteralmente nel cuore di tutti gli italiani. Sarà per la sua immensa bellezza e smisurata schiettezza nel dire le cose come stanno, ma l’ex opinionista del dating show di Uomini e Donne riscuote di un successo davvero assoluto. Non soltanto, infatti, è uno dei personaggi televisivi più influenti del momento, ma anche sul suo canale social, la giovanissima napoletana vanta di un successo davvero assoluto. È proprio qui che, oltre a decantare di un numero di followers spropositato, la Cascella è solita condividere degli scatti fotografici davvero favolosi. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa. Quando, prima di entrare nella puntata di Domenica Live del 27 Settembre, l’opinionista di Barbara D’Urso si è mostrata nel suo camerino con un outfit da urlo. Karina, infatti, si è immortalata con indosso un vestito con un spacco altissimo. E quando ha accavallato le gambe non si è potuto affatto fare a meno di notare il tatuaggio proprio lì.

Karina Cascella, lo spacco è altissimo: il tatuaggio proprio lì non sfugge

È sempre solita condividere degli scatti fotografici davvero incantevoli, eppure questo pubblicato qualche ora è davvero fantastico. Karina Cascella, infatti, si immortala con indosso un vestito che presenta un spacco davvero altissimo. Ed è per questo motivo che, dato anche l’accavallamento delle gambe, è praticamente impossibile non notare il tatuaggio che spunta proprio lì. Sappiamo benissimo che, sul suo corpo, la bellissima napoletana ne ha disegnati diversi. Eppure, questo che si vede chiaramente dallo spacco è davvero strepitoso. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

L’avete notato anche voi? Dite la verità: è praticamente impossibile non vederlo. Karina Cascella, in questa foto, accavalla le gambe e, dato lo spacco altissimo, mostra il fiocco tatuato dietro la coscia.

