L’Allieva 3, anticipazioni seconda puntata: cosa succederà

Domenica 4 ottobre andrà in onda la seconda puntata de L’Allieva 3: di seguito le anticipazioni dei prossimi episodi

La terza stagione de L’Allieva è iniziata. La serie televisiva è amatissima dagli italiani, tanto che molti sperano ce ne sia ancora un’altra. L’incredibile successo è dovuto anche agli attori protagonisti della serie tv, vale a dire Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Domenica 4 ottobre andrà in onda la seconda puntata della serie televisivia. Di seguito vi riportiamo le anticipazioni dei prossimi due episodi.

L’Allieva 3, anticipazioni seconda puntata

Grande attesa per la seconda puntata de L’Allieva, la serie televisiva con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. La prima puntata è stata seguitissima dai telespettatori italiani. Le anticipazioni dei prossimi due episodi, in onda domenica 4 ottobre 2020, annunciano che Alice, incuriosita dall’arrivo di Giacomo, fratello di Claudio, dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi, vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. L’attenzione di Alice, però, è concentrata anche sulla Suprema, di cui ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé. Durante le indagini sull’omicidio di una chef di sushi, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. Erika, nel frattempo, chiede a Paolone di aiutarla a conquistare Sandro, che invece sembra provare un vivo interesse per Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema genera scintille, tanto che Claudio è ancora più irritato dalla presenza del fratello.

Nel secondo episodio, invece, l’indagine si concentra sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film che cattura l’attenzione di Alice, facendole dimenticare un appuntamento con Claudio. Il rapporto d’amore tra i due si fa sempre più turbolento, mentre Sandro è sempre più affascinato da lei.

Pronti per stasera? Noi sì! E come dice @alemastronardif "è proprio impossibile continuare a chiamarla specializzanda!" Scopriamo insieme tutte le novità #LAllieva3 STASERA alle 21.25 @RaiUno pic.twitter.com/3XWrSfaIDF — L'Allieva (@AllievaTv) September 27, 2020

La seconda puntata andrà in onda domenica prossima in prima serata su Rai Uno.