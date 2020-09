Nel corso della puntata di Domenica 27 Settembre di Live c’è stato un durissimo scontro tra Federico Fashion Style ed Antonella Mosetti.

Barbara D’Urso aveva già preannunciato, nel corso della puntata di Venerdì scorso di Pomeriggio Cinque, che la terza puntata di Live sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, è stata proprio così. Per una terza Domenica consecutiva, infatti, la bellissima conduttrice televisiva ha regalato un appuntamento del suo primo time ricco di servizi incredibili. E, soprattutto, di ospiti più che straordinari. A partire, quindi, da Matteo Salvini al centro di un dibattito. Fino a Serena Grandi, che qualche giorno fa è stata condannata a due anni di carcere, e Federico Fashion Style. Ebbene si. Per la primissima volta a Canale 5, il parrucchiere dei Vip, reduce da una multa salatissima, è stato al centro dello studio di Cologno Monzese contro cinque agguerritissime sfere. È proprio in questo preciso istante che, proprio in diretta a Live, c’è stato un durissimo scontro tra Federico ed Antonella Mosetti, una delle cinque ‘sferate’. Il confronto tra i due, vi assicuriamo, è stato molto acceso. Tanto da lanciarsi reciprocamente delle accuse davvero pesanti. Ecco tutti i dettagli.

Live, lite in diretta tra Federico Fashion Style: le accuse sono pesantissime

È meglio conosciuto con il termine ‘parrucchiere dei Vip’, Federico Fashion Style. Approdato nel mondo dello spettacolo con il programma ‘Il salone delle meraviglie’, in onda su Real Time, il giovanissimo romano ha cavalcato l’onda del successo. Seguitissimo ed apprezzatissimo per la sua creatività e bravura, spesso e volentieri, il buon Lauri è stato anche al centro di polemiche. Impossibile, infatti, dimenticare quella risalente a poco più di un anno fa. Quando una sua cliente ha mostrato un conto davvero salatissimo. Oppure, a quella scoppiata qualche giorno fa quando, a distanza di diverso tempo, il parrucchiere dei Vip ha ricevuto una multa salatissima per la poca trasparenza dei prezzi nel suo listino. È proprio per questo motivo che, intervenuto per la prima volta a Canale 5, Federico ha tentato di spiegare le cose come stanno alle cinque sfere di Live. ‘Peccato’ che tra esse c’è anche una sua ex cliente: Antonella Mosetti. Ed è proprio con lei che, appena scoperta la sua identità, scoppia uno scontro davvero durissimo. E, badate bene, tra i due volano delle accuse davvero pesantissime. L’ex volto di ‘Non è la Rai’, infatti, non soltanto accusa il parrucchiere dei vip di non aver ricevuto nemmeno un ‘grazie’, dato che è stata lei ad ‘inserirlo’ in questo mondo, ma ha anche specificato che, ai tempi della sua partecipazione al GF Vip, le sue extension le hanno completamente rovinato i capelli sfribandoli e facendoli cadere. Dal canto suo Federico, invece, rivela un episodio davvero inedito. Stando a quanto raccontato in diretta dal parrucchiere di Anzio, sembrerebbe che la Mosetti non abbia pagato l’applicazione di extension. ‘La tua carta non passava, ti ho detto di riportameli la prossima volta e mi hai bloccato nel telefono’, ha rivelato il buon Lauri mentre la showgirl, in sottofondo, sostiene di averlo pagato.

Insomma, uno scontro a Live tra Federico ed Antonella Mosetti davvero durissimo, no?