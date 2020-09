Miriam Leone completamente senza trucco: com’è il suo viso al naturale

Pochissimi istanti fa, Miriam Leone ha condiviso una foto dove è completamente senza trucco: ecco com’è il suo viso al naturale.

Vanta di un successo davvero spropositato, Miriam Leone. Oltre che dal punto di vista lavorativo, anche dal punto di vista social, l’ex Miss Italia non scherza affatto. Con un canale Instagram che conta più di 1 milione di followers, la bellissima e giovanissima attrice non perde mai occasione di poterli entusiasmare ed incantare con degli scatti fotografici davvero incantevoli. Che sia in costume, in intimo o con indosso degli abiti davvero splendidi, la Leone sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi followers. Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa, sia chiaro. Risale a pochissimo fa, infatti, uno scatto in cui Miriam Leone è completamente senza trucco. Ebbene si, avete letto proprio bene: nessun tipo di matita, phard, ombretto e quant’altro. Il suo viso è completamente al naturale. Ma siete curiosi di vederla anche voi? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

Miriam Leone senza trucco: viso al naturale, si mostra proprio così

In questa sua ultima foto su Instagram, Miriam Leone si immortala completamente senza trucco. Certo, l’ex Miss Italia non è assolutamente la tipa che ama truccarsi abbondantemente. Eppure, pochissimi istanti fa, l’attrice siciliana si è mostrata letteralmente con viso al naturale. D’altra parte, si è soliti dire che la bellezza di una donna consiste nel vederla proprio senza trucco e senza alcun tipo di abbellimento estetico. E, senza alcun dubbio, possiamo dire che la Leone ha superato di gran lunga questa ‘prova’. Seppure completamente al naturale, la bellissima Miriam ha sfoggiato, ancora una volta, un fascino e una bellezza davvero più unica che rara. Ma di che cosa parliamo esattamente? O, per meglio dire, siete curiosi di vederla anche voi? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ecco. È proprio questa la foto che Miriam Leone ha condiviso qualche istante fa e in cui si mostra completamente senza trucco. ‘Lunedì. Autunno. Cappello in testa e zero trucchi. Io, anima libera’, sono proprio queste le parole che l’ex Miss Italia scrive a corredo dello scatto al naturale. Uno scatto che, badate bene, in meno di un’ora ha totalmente ‘sbancato’ Instagram.

