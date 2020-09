È nato il piccolo River, pochi giorni fa, il famosissimo attore è diventato papà: la splendida notizia appena arrivata, di chi si tratta.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria splendida notizia: il famosissimo attore è diventato papà. A rendere la notizia ufficiale è stato una persona molto vicina alla coppia ed, in particolare, un famoso regista. Che, in occasione della presentazione di un documentario prodotto anche dall’apprezzatissima interprete, ha voluto rendere ufficiale questa lieta notizia. Ma non solo. Perché, a quanto pare, sembrerebbe che il regista abbia diffuso il sesso del bebè, ma anche il suo nome. Ovviamente, sia chiaro, fino a questo momento, la coppia non ha affatto confermato o smentito la notizia. Eppure, stando a quanto si apprende da Daily Mail, sembrerebbe non solo che il bambino sia realmente nato, ma che addirittura sia stato dato alla luce circa un mese fa. Insomma, una notizia più che splendida. Anche perché, anzi, oseremmo dire, soprattutto perché, per la famosa coppia si tratterebbe del primo figlio. Quindi, si può chiaramente capire ed immaginare la loro gioia. Ecco, ma di chi parliamo esattamente?

L’attore è diventato papà del piccolo River: la splendida notizia

Splendida notizia per l’attore, che è diventato papà per la prima volta in assoluto. Stando a quanto si apprende da Daily Mail, sembrerebbe che la celebre coppia, un mese fa, abbia accolto nella propria vita un piccolo bebè. Ma di chi parliamo esattamente? Proprio di lui: Joaquin Phoenix. Ebbene si. Proprio l’attore che ha interpretato ‘Joker’ nel premiatissimo film e che, qualche mese fa, è stato coinvolto in un gravissimo incidente, è diventato papà del piccolo River. Un nome, tra l’altro, non affatto sconosciuto nella sua vita. Bensì, è lo stesso nome che aveva anche suo fratello, tragicamente deceduto nel 1993. Come dicevamo precedentemente, la coppia, fino a questo momento, non ha affatto smentito o confermato la notizia. Fatto sta che, secondo il giornale online, sembrerebbe che il tutto sia avvenuto un mese fa.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara, questo è il nome della donna, si sono sconosciuti nel 2013. Anche se, a quanto pare, l’amore sarebbe scoppiato qualche anno dopo sempre sul set di altri due film. La loro prima apparizione ufficiale è avvenuta nel 2017. Ed, invece, nel 2019, si sono sposati. Qualche mese fa, a quanto pare, l’attore è diventato papà.