A Live Non è la D’Urso spunta la verità sulla nobiltà di Patrizia de Blanck: ecco il contenuto della busta choc gold di Barbara D’Urso.

Ieri sera, 27 settembre 2020, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. La conduttrice Mediaset ha invitato in studio tanti personaggi noti dello spettacolo e non solo. Non potevano mancare i colpi di scena come la rivelazione di Vittorio Sgarbi riguardo la breve storia d’amore avuta con Franceska Pepe, concorrente del Grande Fratello VIP. Sempre in puntata è spuntata la verità che riguarda la nobiltà della contessa De Blanck, anche lei protagonista nella casa più spiata d’Italia. Grazie ad una busta ‘choc gold’, Barbara D’Urso ha confermato la nobiltà della donna: all’interno della busta il certificato del Ministero della Giustizia di Cuba. Ecco cosa è emerso.

Live Non è la D’Urso, aperta la ‘busta choc gold’: riguarda la nobiltà di Patrizia de Blanck

Nella puntata di ieri sera, 27 settembre, di Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso ha aperto la ‘busta choc gold’ custodita gelosamente. Al suo interno il certificato del Ministero della giustizia di Cuba che attesta la nobiltà di Patrizia De Blanck, concorrente del GF VIP. “Questo è il certificato del ministero della giustizia di Cuba in cui si legge che Patrizia è nata dal matrimonio di Guillermo De Blanck e Lloyd Dario, la mamma della contessa, ce l’ha dato il barone Ivan Drogo” sono le parole di Barbara D’Urso in diretta a Canale 5.

Ecco il documento CHOC del Ministero della giustizia di Cuba: Patrizia è figlia di De Blanck #noneladurso pic.twitter.com/xF4JzNqeIl — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 27, 2020

Il dubbio sulla nobiltà di Patrizia de Blanck era stato sollevato da Giangavino Sulan al settimanale Oggi: aveva dichiarato che la gieffina aveva sempre mentito sulla sua origine nobiliare. L’ipotesi è stata subito smentita da Barbara D’Urso ieri sera nel corso del suo Live Non è la D’Urso.

Flirt Sgarbi-Pepe

Durante Live Non è la D’Urso è stato in studio anche Vittorio Sgarbi che ha parlato della piccola storia d’amore avuta con Franceska Pepe. Non è stato costruito nulla a tavolino, come molti pensavano: si sono incontrati a Sanremo ed hanno condiviso sette ore ‘d’amore’.