Paura per la modella, è finita in ospedale per una forte emorragia

Paura per la modella che è finita in ospedale a causa di una forte emorragia: è incinta ed è costretta a restare a riposo

Lei è una modella statunitense. La sua carriera è iniziata nel lontano 2004. Nel 2010 è comparsa sulla prima rivista sportiva Sports Illustrated Swimsuit Issue. Dal 2013 è legata sentimentalmente al cantante statunitense che ci ha fatto innamorare tutti a suon di All of Me. Ebbene stiamo parlando della famosa modella Chrissy Teigen, moglie del canctante Jhon Legend. I due infatti si sono sposati nel 2013, e proprio nello stesso Jhon le ha dedicato la canzone All of Me. Nel video musicale della canzone ritroviamo proprio lei. La coppia ha avuto due bambini, Luna e Miles, e qualche mese fa hanno annunciato dai loro profili Instagram di aspettare l’arrivo del terzo figlio. A quanto pare però questa gravidanza si sta rivelando un po complicata: Chrissy infatti è finita in ospedale a causa di una forte emorragia. Scopriamo cosa è successo.

Paura per Chrissy Teigen, la modella è finita in ospedale a causa di una forte emorragia

E’ la terza gravidanza questa per Chrissy Teigen. La moglie del cantante Jhon Legend sta attraversando questa gravidanza con non poche complicanze. E’ lei stessa ad aggiornare i fan tramite il suo profilo Instagram dello stato della sua salute e di quella del bambino. A quanto pare Chrissy ha avuto una forte emorragia che l’ha costretta a dover correre immediatamente in ospedale presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Già da un mese la giovane è in assoluto riposo perché aveva già avuto qualche piccola perdita. Ora però la situazione si è fatta più grave, come lei stessa fa sapere dalle sue Instagram Stories :” “Ogni volta che andavo in bagno sanguinavo. E sanguinavo anche stando sdraiata.

In queste ultime ore quindi la modella ha fatto sapere di trovarsi in ospedale. Tuttavia informa i fan di stare bene, è tutto sotto controllo :“In termini più semplici possiamo dire che la mia placenta è davvero, molto debole”- Per fortuna tutto ciò sembra non aggravare le condizioni di salute del bambino che da quanto apprendiamo è sempre in movimento :”Si muove così tanto, molto più di quanto non abbiano mai fatto gli altri due bambini”. E’ in ogni caso di fondamentale importanza “assicurarci che abbia molto fluido intorno a lui” , ecco perché Chrissy dovrà restare a riposo, riceverà ovviamente le migliori cure e tutto l’affetto possibile dalla sua famiglia.