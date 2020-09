Pomeriggio 5, il messaggio di Gabriel Garko a Barbara D’Urso: la conduttrice lo legge in diretta, durante la puntata di oggi.

Anche oggi, lunedì 28 settembre, Barbara D’Urso è pronta a tenere compagnia al pubblico con una nuova, ricchissima, puntata di Pomeriggio 5. Dopo la consueta pagina dedicata alla cronaca, la conduttrice condivide con il pubblico un messaggio ricevuto proprio durante la diretta di ieri sera di Live Non è la D’Urso. A scriverlo è Gabriel Garko, protagonista dell’emozionante lettera per Adua Del Vesco, attraverso la quale ha fatto coming out, durante l’ultima puntata del GF Vip. Scopriamo quali sono state le parole dell’attore, indirizzate a Barbara D’Urso.

Pomeriggio 5, il messaggio di Gabriel Garko a Barbara D’Urso: “Spero di poterti abbracciare presto”

Dopo l’emozionante lettera ad Adua Del Vesco, letta durante la scorsa puntata del GF Vip, Gabrierl Garko scrive a Barbara D’Urso. Lo fa durante la diretta di ieri sera di Live Non è la D’Urso, e la conduttrice, in accordo con Gabriel, ha deciso di condividere le sue parole con il pubblico. Parole molto profonde, quelle dell’attore, che scrive: “Ovviamente per me non è cambiato nulla, ma sono sorpreso di vedere che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto all’educazione che ho subito. Digli a Sgarbi che appena ci vediamo gli spiego un po’ di cose! (Faccine). Salutami tutti e baciali. Spero di poterti abbracciare presto. Ti voglio bene”. Queste le parole di Gabriel, lette in diretta a Pomeriggio 5 dalla D’Urso, che aggiunge: “Anche io ti voglio bene”.

Un momento molto emozionate, a Pomeriggio 5, così come quello vissuto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di emozioni, come quella che Alfonso Signorini ha preparato per questa sera! Liti, discussioni, lacrime e innamoramenti: è successo davvero di tutto negli ultimi giorni. Non ci resta che scoprire cosa accadrà durante la diretta di questa sera. Appuntamento alle ore 21.30, su Canale 5!