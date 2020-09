Striscia La Notizia, chiedono a Flavio Briatore di Elisabetta Gregoraci al GF Vip: la risposta dell’uomo spiazza tutti.

Nella puntata andata in onda poco fa Striscia La Notizia ha mostrato un servizio in cui avveniva la consegna del tapiro a Flavio Briatore, e nella medesima occasione è stato chiesto all’uomo di Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie, presente al Grande Fratello Vip, ma la sua risposta ha spiazzato letteralmente tutti. Come sappiamo, Flavio Briatore nelle ultime settimane è risultato positivo al coronavirus. Contro di lui si è scatenata una polemica molto ampia, soprattutto per quanto riguarda la vicenda del focolaio di Covid-19 al Billionaire, che l’imprenditore ha decisamente sottovalutato. Nel servizio mandato in onda Briatore ha risposto a tutte le domande dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ma quando l’attenzione si è posata sulla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, la sua risposta è stata decisamente ambigua e riluttante. La Gregoraci infatti è al momento una delle concorrenti del Grande Fratello Vip e negli ultimi giorni sembra aver fortemente legato con uno dei coinquilini Pierpaolo Petrelli. L’inviato Staffelli non ha potuto evitare di porre la domanda d’ordinanza a Falvio Briatore proprio sull’ex moglie Elisabetta. Scopriamo nel dettaglio la risposta dell’uomo.

Questa sera è andata in onda la prima puntata del noto programma satirico Striscia La Notizia, e come sempre i servizi trasmessi sono molto seguiti e soprattutto apprezzati dal pubblico da casa. Al timone della trasmissione Ficarra e Picone, accompagnati dalle due bellissime veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Nella puntata andata in onda è stato mostrato il servizio che ha visto protagonista Flavio Briatore. Infatti, Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro al noto imprenditore dopo lo scoppio della vicenda del focolaio di Covid-19 al Billionaire, dove lo stesso Briatore è risultato positivo. Molte domande sono state poste a Flavio, ma ad una in particolare ha risposto in maniera alquanto ambigua. Infatti, quando Valerio Staffelli ha chiesto all’uomo della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del GF Vip, le sue parole hanno letteralmente spiazzato tutti.

Come abbiamo potuto vedere, Elisabetta Gregoraci ha allacciato nella casa del Grande Fratello Vip un legame particolare con Pierpaolo Petrelli e i due sembrano essere sempre più vicini. Molti sperano che possa avvenire un possibile avvicinamento. Per questo, l’inviato di Striscia la Notizia ha colto l’occasione per porre la domanda all’imprenditore. “Onestamente non m’interessa”, ha replicato apertamente e con evidente freddezza Flavio Briatore. Parole che sicuramente non sono passate inosservate e che hanno colpito tutti i telespettatori. Cosa si cela dietro la risposta di Flavio?

