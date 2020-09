Temptation Island, sembrerebbe che siamo arrivati ad un punto di svolta tra Serena e Davide: nuovo falò di confronto in arrivo?

Mercoledì 30 Settembre andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island e, a quanto pare, sarà, come tutte le altre, davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, assisteremo al falò di confronto, il secondo e, a quanto pare, quello finale, tra Gennaro ed Anna, ma anche perché, come al solito, non mancheranno affatto i colpi di scena. Il viaggio nei sentimenti delle cinque coppie rimaste in gioco, lo sappiamo, è giunto alla metà. Pertanto, è tempo per ciascuno di loro di iniziare a tirare un po’ le somme. È il caso, ad esempio, della giovanissima coppia campana. Durante Temptation, Serena e Davide, infatti, hanno seriamente messo in discussione il loro rapporto. Soprattutto lei, è vero. Ed è per questo motivo che, a quanto pare, sembrerebbe che tra di loro sia arrivato il vero e proprio punto di svolta. Non siamo noi a dirlo, sia chiaro. Piuttosto, un breve video di anticipazioni condiviso poche ore fa sul canale social ufficiale del programma. Vediamo tutto nel dettaglio.

Temptation Island, Serena e Davide: cosa accadrà nella prossima puntata

Cosa accadrà nel corso della prossima puntata di Temptation Island alla coppia formata da Serena e Davide? Fino a questo momento, come dicevamo precedentemente, il giovane napoletano si è messo poco in discussione. Anche perché è certo e più che sicuro del suo sentimento verso la compagna. ‘Quando si tratta di Serena io non capisco più nulla’, ha detto il napoletano ad Alessia Marcuzzi nel corso dell’ultima puntata. Differente è, invece, l’atteggiamento della ragazza. Che, stanca dell’atteggiamento del suo fidanzato, ha deciso di viversi la spensieratezza dei suo anni. E lo dimostra chiaramente questo breve video condiviso sulla pagina ufficiale del programma. Ovviamente, sia chiaro, Serena non ha affatto fatto nulla di grave nei confronti del suo compagno. Soltanto che, come mostrano anche le immagini, sembrerebbe non affatto intenzionata a nascondere il suo interesse per il single Ettore Radaelli.

Cosa succederà, quindi, nella puntata di Mercoledì 30 Settembre di Temptation Island a Serena e Davide? Il napoletano, dopo aver visto il chiaro interesse della sua compagna verso Ettore, le chiederà un falò di confronto anticipato? Staremo a vedere!