Una splendida notizia per la famosissima coppia de Il Trono di Spade, arriva la conferma ufficiale che i fan di tutto il mondo aspettavano: è in attesa del primo figlio!

Una splendida notizia per i fan del Il Trono di Spade: la famosissima coppia conferma di essere in attesa del primo figlio! La serie tv colossal che ha tenuto incollato tutto il mondo puntata dopo puntata, in un susseguirsi di intrighi, battaglie e colpi di scena, si tinge di tinte calde e piene di tenerezza. Sono state una delle coppie più chiacchierate, controverse, amate e odiate al contempo, ma il loro amore, alla fine, ha avuto un epilogo da sogno: un bimbo in arrivo. Di chi parliamo? Di Kit Harington, il celebre John Snow e la splendida Rose Leslie, la bruta senza paura, che hanno dato la notizia della gravidanza tramite un servizio fotografico per la rivista Make. Proprio come la serie galeotta che li ha fatti incontrare, la loro storia d’amore è epica. Vediamo i dettagli.

Il Trono di Spade, splendida notizia per Kit Harington e Rose Leslie

Kit Harington e Rose Leslie si sono incontrati sul set de Il Trono di Spade e, proprio come i loro personaggi, si sono innamorati. Per fortuna, se nella serie tv più famoso al mondo la morte del personaggio interpretato dall’attrice ha segnato la fine della storia d’amore con il protagonista, nella realtà le cose sono andate in modo ben diverso. Dopo 5 anni di relazione, la coppia ha deciso di sposarsi nel 2018 in un magnifico castello scozzese e con tutto il cast della saga presente. Oggi, la splendida notizia: la coppia de Il Trono di Spade è in attesa del primo figlio. Se le voci riguardo al nuovo amore scoppiato tra un’altra delle protagoniste della serie e un noto attore sono ancora da confermare, questo annuncio è invece ufficiale grazie alla rivista Make. Tutti i fan sono ovviamente in visibilio.

Tutto il mondo è impaziente di scoprire il sesso del nascituro e quale nome epico sceglieranno di dargli: seguite anche il nostro profilo Instagram per gli aggiornamenti!