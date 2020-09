Uomini e Donne, Giulia D’Urso è ritornata sulla rottura con Giulio Raselli ed ha chiaramente detto di non aspettarselo affatto: le parole.

Giulia D’Urso e Giulio Raselli formano una delle coppie più seguite ed apprezzate proveniente da Uomini e Donne. Sin dalla loro prima uscita dal dating show di Canale 5, i due giovanissimi ragazzi hanno cavalcato letteralmente l’onda del successo. Tanto da diventare, vi assicuriamo, delle vere e proprie celebrità di Instagram. È proprio qui, infatti, che, spesso e volentieri, la coppia si dilettava e si divertiva a condividere ogni cosa con i loro adorati sostenitori. Ed è proprio qui che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’ex tronista torinese ha annunciato la rottura o, per meglio dire, pausa di riflessione dalla sua ex corteggiatrice. Un grandissimo ‘colpo di scena’, c’è da ammetterlo. Anche perché, fino a pochi giorni prima, nonostante i normalissimi litigi di coppia, i due sembravano essere davvero felici e super innamorati. Tuttavia, stando a quanto riportato dal buon Raselli, sembrerebbe che ‘divergenze e stili di vita differenti’ li abbia fatti allontanare. Ecco, ma cosa ne pensa la D’Urso? Qualche ora fa, la pugliese è intervenuta sul suo canale social ufficiale. Ed ha rivelato ogni cosa. Ecco le parole di Giulia D’Urso sulla rottura con Giulio.

Uomini e Donne, Giulia sulla rottura con Giulio: parole inaspettate

Qualche ora dopo l’annuncio di Giulio Raselli della fine della sua storia d’amore con Giulia, la giovanissima pugliese ha rotto il silenzio su Instagram. E, tramite un post social, ha chiaramente detto il suo stato d’animo. Seppure il suo carattere non le consenta di mostrarsi ‘debole’ agli occhi degli altri, l’ex corteggiatrice non ha potuto affatto fare a meno di quanto, data la sua notorietà social, non possa affatto essere condivisa con tutti coloro che, in questi mesi, hanno dimostrato il loro affetto alla coppia di Uomini e Donne. Qualche ora fa, però, Giulia D’Urso ha fatto molto di più ed ha rivelato alcuni ‘dettaglio’ sulla rottura con Giulio. ‘Non sapevo che avrebbe fatto quelle storie per annunciare questa pausa di riflessione’, inizia a dire la bellissima pugliese ai suoi sostenitori. Facendo chiaramente intendere, quindi, che l’annuncio è stato, soprattutto, per lei davvero spiazzante. ‘I litigi ci sono. Avevamo litigato, ma in una coppia ci sta’, continua a dire l’ex corteggiatrice svelando, quindi, il motivo del loro allontanamento.

Insomma, sembrerebbe proprio che le parole di Giulia D’Urso sulla rottura con Giulio siano molto chiare e specifiche. I due avevano litigato, certo. Però, la ragazza non si aspettava affatto che l’ex tronista potesse prendere questa decisione. E che, soprattutto, potesse condividerla con i suoi sostenitori senza prima parlarne con lei.

