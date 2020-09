Uomini e Donne, clamoroso fuori onda: è successo prima dell’ingresso di Gemma Galgani; ecco cosa è successo nella trasmissione di Maria De Filippi.

Inizia una nuova settimana e, come sempre, il pubblico si prepara e seguire le nuove avventure di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Una puntata davvero scoppiettante, quella di oggi, in cui è accaduto davvero di tutto. E, anche l’inizio, non è stato proprio ‘lineare’. La puntata, infatti, si è aperto con quello che sarebbe dovuto essere un fuori onda! Ma la padrona di casa ha deciso di mandare tutto in onda: cosa è accaduto nei primi minuti della puntata? Ebbene, protagonista assoluta del fuori onda Tina Cipollari, che ha fatto alcune raccomandazioni al pubblico, prima dell’ingresso della sua ‘rivale’ Gemma Galgani! Le immagini sono davvero esilaranti!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, clamoroso fuori onda: le raccomandazioni di Tina per il pubblico

Un inizio ‘inedito’, quello della puntata di oggi di Uomini e Donne. Ad aprile la puntata ci ha pensato Tina Cipollari, ma non con il classico saluto, in seguito al jingle di apertura. La puntata di oggi, infatti, è iniziata con alcune immagini registrate poco prima dell’inizio: un fuori onda, insomma, che però la conduttrice ha deciso di trasmettere! Cosa è accaduto in questi minuti iniziali? Ebbene, prima dell’ingresso della sua ‘nemica storica’ Gemma Galgani, Tina avverte il pubblico: “ Ve lo dico in anteprima. Guai a voi, ma veramente guai seri per voi se quando entra baby mummia, muti! Come se non entrasse nessuno!”. Una scena esilarante, durante la quale Tina spiega al pubblico come comportarsi dopo l’ingresso di Gemma Galgani. Ma Maria De Filippi ‘incastra’ la sua opinionista e, tra le risate, esclama: “Tina sto registrando, guarda che lo mando in onda!“. Promessa mantenuta: le immagini del fuori onda vengono trasmesse proprio a inizio trasmissione e le risate sono assicurate!

Al pubblico, oltre a riferire di non acclamare Gemma, Tina ricorda di applaudire ogni volta che invece è lei ad aprire bocca: “Come io apro bocca, voi subito alzatevi tutti in piedi! Guai se fate un applauso quando entra la mummia. Possiamo iniziare!”. E, come prevedibile, anche nella puntata di oggi Tina e Gemma hanno discusso animatamente! E voi, avete seguito le ultime novità del trono classico e trono over? Anche per la tronista Sophie c’è stato un momento di grande tensione con alcuni corteggiatori!