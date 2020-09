Uomini e Donne, la confessione di Paolo ferisce duramente Gemma Galgani: purtroppo, è successo, e la dama deve fare i conti con questa ‘triste realtà’

Uomini e Donne, quella di oggi non sarà una puntata ‘felice’ per Gemma Galgani. Sì, stando a quanto vi abbiamo raccontato anche nelle anticipazioni della puntata del 28 settembre 2020, per la dama c’è un colpo di scena completamente inaspettato e che le darà un grande dolore. Ovviamente, si tratta di problemi sentimentali. Ricordate quando aveva avviato la discussa conoscenza con Nicola Vivarelli? Ecco, diciamo che da lì un po’ di tempo ne è passato ed adesso la Galgani sembrava attratta invece da Paolo. Ebbene, è proprio quest’ultimo a darle un grande dolore. La sua confessione arriva durante la puntata e rende triste la nostra amata Gemma. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cerchiamo di scoprire il perché di cotanto dispiacere.

Uomini e Donne | La confessione di Paolo: Gemma Galgani la prende male

Non si ferma il percorso di Gemma Galgani nel programma di Maria De Filippi. Non si fermano i battibecchi con Tina Cipollari: ce n’è sempre, infatti, uno dietro l’angolo. E il più discusso è sempre il prossimo. Tina e Gemma si sono sempre beccate, sin dall’inizio dell’avventura della dama nel programma di Canale 5. Adesso, però, non sappiamo come reagirà la Cipollari quando la dama verrà a sapere cosa è successo tra Paolo e Maria.

Sì, perché forse non tutti lo sanno, ma tra i due sarebbe iniziate quella che si può chiamare una ‘conoscenza’. Una conoscenza che però è già andata, si può dire, un po’ oltre quella che si può definire una semplice amicizia. Sì, perché stando alla confessione shock di Paolo nel corso della trasmissione, tra loro sarebbe scattato anche il bacio. Ebbene, è proprio questo particolare ad aver ferito Gemma Galgani profondamente. La dama è molto delusa. Prima si sfoga in camerino, poi continua in studio. Insomma una confessione abbastanza dura da mandare giù. Chissà se Gemma riuscirà a perdonare Paolo e se ci sarà modo di vederli ancora insieme nel loro ‘percorso’ o se tutto finirà improvvisamente.